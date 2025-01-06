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Partnerinizle Evinizin Mimarı Olun: Yuvanızı Kurarken Fikir Olabilecek 10 Görsel

etiket Partnerinizle Evinizin Mimarı Olun: Yuvanızı Kurarken Fikir Olabilecek 10 Görsel

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 23:46

Partnerinizle bir yuva kurma hayaliniz varsa öncelikle mutluluklar dileriz... 🤗 Amaaa gel gelelim işin en zor kısmı yani ev dizmek! Aklınızdaki onlarca fikir arasında kaybolduysanız ya da yeni bir fikre ihtiyacınız varsa bu içerik size oldukça yardım edecek.

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1. Cıvıl cıvıl ev sevenlerle başlayalım...

1. Cıvıl cıvıl ev sevenlerle başlayalım...

Cıvıl cıvıl bir yuvam olsun diyorsanız birbirine yakın renkler içinde bir uyum yakalayabilirsiniz. Renk renk tabloları, evin diğer kalan eşyalarıyla eşleştirip göz yormayan bir salonunuz olabilir...

2. Tek renk kullanmak da gayet iyi bir seçenek.

2. Tek renk kullanmak da gayet iyi bir seçenek.

Sizin için renkler bir karmaşanın içindeymişsiniz gibi hissettiriyorsa, tek bir renk seçerek de salonunuzu döşeyebilirsiniz. Bu görselde gri tonları üzerine bir salon dizayn edilmiş ve kesinlikle salondan 'cool'luk akıyor. 😎

3. Yatak odası seçimi oldukça önemlidir!

3. Yatak odası seçimi oldukça önemlidir!

Yatak odası günün yorgunluğunu bir kenara koyabildiğiniz ve partnerinizle en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biridir. Bu yüzden seçim yaparken mutlaka bunu göz önünde bulundurmalısınız. Eğer karanlık bir oda seviyorsanız seçiminizi bu renklerden yana yapmalısınız ama bizim tercihimiz bugün oldukça iç açıcı bir yatak odası...

4. Toprak rengi bu sene oldukça trend...

4. Toprak rengi bu sene oldukça trend...

Son zamanlarda en çok tercih edilen renklerden biri de toprak renkleri. Bu renk tonları genellikle her renkle uyum sağladığı için zamansız bir tercih oluyor. Geniş bir salonunuz varsa bu da iyi fikirler arasında.

5. Bu içeriğe mutfak eklemesek olmazdı!

5. Bu içeriğe mutfak eklemesek olmazdı!

En çok vakit geçirilen kısım salon olduğu için, en çok kafa atlatılan kısım da evin o bölümü oluyor... Ama mutfakta vakit geçirmeyi hatta çalışmayı çok sevenler için bu mutfak harika bir fikir olmuş. Hem yormayan hem de oldukça sıcak hissettiren bu mutfağın dekorasyonu da size fikir olabilir.

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6. Büyük pencereli bir eviniz varsa dizaynı buna göre yapabilirsiniz.

6. Büyük pencereli bir eviniz varsa dizaynı buna göre yapabilirsiniz.

Evinizin dekorasyonunu düşünürken büyük pencereli ve geniş balkonlu bir ev istiyorsanız dekorasyonunuzu da buna uygun yapabilirsiniz. Pencerenin karşına yumuşacık bir koltuk yerleştirin ve hemen önüne de bir masa koyabilirsiniz. Bu sayede akşam yemeğinizi yerken manzarayı seyredebilirsiniz!

7. Gelenekselci ruhunu her zaman içinde taşıyanlara...

7. Gelenekselci ruhunu her zaman içinde taşıyanlara...

Bu maddeye kadar modern ve zamanın popüler seçimlerini göstersek de içinizdeki gelenekselci ruhu ortaya çıkarmak istiyorsanız bunu en basitinden eve uyum sağlayan bir halı ile de yapabilirsiniz. Bu görseldeki halının dekorasyonu ve rengi bizi cezbetti bile...

8. Sanatseverler için de yaratıcı fikirlerimiz var!

8. Sanatseverler için de yaratıcı fikirlerimiz var!

Evinizi döşerken tek düşündüğünüz kitaplığımı nasıl yaptırsam fikriyse bu görselden fikir alabilirsiniz. Kitaplığınızın yanına koyduğunuz bitkiler ve süs eşyalarıyla evinizi çok daha şık bir hale getirebilirsiniz. Koltuk takımınıza uyan bir kitaplık rengi seçmek evinizi muhteşem gösterecek!

9. Banyo da bu şıklık yarışında yerini aldı!

9. Banyo da bu şıklık yarışında yerini aldı!

Nasıl olsa burası banyo deyip geçmemek lazım çünkü görseldeki gibi bir banyo düzenlemesi yaptığınızda ortaya çıkan görüntü banyoda yatma isteği bile doğurabilir... Hem hijyen hem de estetik açıdan banyonuza da bir şans vermeyi ihmal etmeyin!

10. Koridorunuzu evin en sevdiğiniz yeri yapabilirsiniz!

10. Koridorunuzu evin en sevdiğiniz yeri yapabilirsiniz!

Evin diğer odalarıyla uyumlu bir koridor için yine evin genel konseptinden fikir alabilirsiniz. Salonunuzu dizayn ettiğiniz şeklin tam tersi bir koridor beklenilene etkiyi vermeyebilir. Duvarları düğün fotoğraflarınızla süsleyerek her geçtiğinizde kalbiniz aşkla dolabilir. 😍

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pondsjournal
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