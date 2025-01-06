6 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Senenin ilk ölümü sanat dünyasını derinden sarstı, cenazede ise birçok olay yaşandı. Dikkat çeken detaylardan biri de büyük oğlu Timur'un fenalaştığı anlardı. Ferdi Tayfur ve tam 15 yıl sonra kabul edip nüfusuna aldığı oğlunun filmleri aratmayan hikayesi ise yeniden gündeme geldi. Babasına böbreğini veren Timur'un kendisine hasret geçen yılların ardından Ferdi Tayfur'a nasıl kavuştuğunun detaylarını sizler için derledik...
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2. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan ve hepimize sürpriz olan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin aşkı şu ana dek oldukça gözden uzak yaşandı biliyorsunuz. Kerem Bürsin, her röportajında biricik aşkını överken Melisa Sabancı Tapan konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Melisa Sabancı Tapan, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk hakkında ilk kez konuştu. Bir de üstü kapalı sitem gönderildi... Gelin, neler demiş beraber bakalım!
3. Hayranlık mecrası bazen akıl almayacak işlere vesile oluyor. Sevdikleri ünlülerin eşyaları için milyonlar dökenlerle karşınızdayız. @bozmusicstudios adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir sayfa ünlülerin eşyalarını yüksek fiyatlara satın alanları paylaştı. Gelin detaylara geçelim. Eşya bile olmayan şeylere verilen paralar karşısında akıl tutulması yaşayacaksınız!
4. Cinsiyet geçiş ameliyatıyla gözleri üzerine çeken, özel hayatıyla da sık sık gündem olan fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler'e konuk oldu. Cinsel hayatında fantezileri olan birine benzediğini söyleyen Berfu Yenenler'e kelepçe itirafında bulunan Selin Ciğerci, stüdyoyu güldürdü! Gelin, neler yaşanmış beraber bakalım 😂
5. Arabeskin krallarından Ferdi Tayfur'u birkaç gün önce sonsuzluğa uğurladık. Onun bıraktığı eserlerle avunmaya çalışan milyonlar var. Ferdi Tayfur, başarılı bir müzisyen olmanın ötesinde farklı şeyler denemekten kaçınmayan da bir sanatçıydı. Bunlardan sadece bir tanesi "Fadime'nin Düğünü" isimli klip. Gelin o klipteki hikayeye ve Gonca isimli trans kadının kötü kaderine bir bakalım.
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6. Arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Cenazedeki önemli detaylardan biri de küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur'la yeğeninin küfürlerin havada uçuştuğu bir kavgaya tutuşmasıydı. Babası Ferdi Tayfur'la küslüğü sebebiyle tepki çeken Tuğçe Tayfur babasının ölümüyle yıkılmıştı. Kimileri anlayış gösterirken kimileri de affedememişti kendisini... Snob Magazin muhabirlerine konuşan Ferdi Tayfur'un yakın dostu ve gazeteci Kenan Çınar, usta sanatçının ölmeden önceki son isteğini açıkladı.
7. Kendine has tavırlarıyla sık sık olay yaratan hareketleriyle de düzenli olarak "görgüsüz" damgası yiyen fenomen Murat Övüç geçtiğimiz günlerde başörtülü paylaşımı sebebiyle “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Övüç'e ünlü şarkıcı Edis'ten destek geldi. Murat Övüç'ün yaşadığı durumu öğrenen Edis, gözaltı kararına sert çıktı.
8. 2024'ün başından beri konuştuğumuz Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil sonuna geçtiğimiz haftalarda gelmiştik hatırlarsanız. Bir ayrılıp bir barışan, her ayrıldıklarında da birbirinin arkasından konuşan çift, bu sefer son olmak üzere birbirlerinden tamamen koptuklarını açıkladı. Ex aşkını maziye gömdüğünü söyleyen Gülseren Ceylan ise geçtiğimiz saatlerde Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Mali'yle cinsel hayatlarının tüm detaylarını bir bir ortaya döken Gülseren Ceylan bir kez daha ağızları açık bırakmayı başardı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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