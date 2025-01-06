Aşkla İlgili İlk Kez Konuşan Melisa Sabancı Tapan'dan Sevgilisi Kerem Bürsin'e Üstü Kapalı Sitem!
Aşkla İlgili İlk Kez Konuşan Melisa Sabancı Tapan'dan Sevgilisi Kerem Bürsin'e Üstü Kapalı Sitem!
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan ve hepimize sürpriz olan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin aşkı şu ana dek oldukça gözden uzak yaşandı biliyorsunuz.
Kerem Bürsin, her röportajında biricik aşkını överken Melisa Sabancı Tapan konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Melisa Sabancı Tapan, Kerem Bürsin'le yaşadığı aşk hakkında ilk kez konuştu. Bir de üstü kapalı sitem gönderildi... Gelin, neler demiş beraber bakalım!
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Güneşi Beklerken dizisiyle hayatımıza giren ve girdiği günden beri de bir gün olsun gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, yakışıklılığı, karizması ve İngilizce aksanının yanında özel hayatıyla da sık sık gözleri üstüne çeviren isimlerden biliyorsunuz...
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Geçmişin tozlu sayfalarını açmak gibi olmasın fakat Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin gibi Türkiye'nin en gözde oyuncularıyla aşk yaşamışlığı var kendisinin.
Fakat son birkaç aydır bambaşka bir isimle anılıyor Bürsin! Eski aşkı Hande Erçel'den sonra Sabancı ailesine adım atan Kerem Bürsin, Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Sabancı Tapan'la aşk yaşıyor.
Birkaç ay önce Birsen Altuntaş'ın duyurduğu aşk, kimse tarafından yalanlanmamıştı hatırlarsanız. Aksine "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunan Kerem Bürsin, yakın arkadaşı Yasemin Özilhan'ın da aşkı kabul etmesiyle beraber resmen ilan etmişti durumu.
Verdiği her röportajda yaşadığı aşkı öven ve ne kadar mutlu olduklarını belirten Kerem Bürsin, konu hakkında üstü kapalı da olsa konuşmaya oldukça açıkken bugüne dek Melisa Sabancı Tapan'dan hiçbir kelime duymamıştık.
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Geçtiğimiz saatlerde, Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Melisa Sabancı Tapan'ın Bebek'te görüntülendiği ve geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan aşkla ilgili de ilk kez konuştuğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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