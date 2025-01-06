Edis'ten Murat Övüç'ün "Dini Değerleri Aşağılama" Suçlamasıyla Gözaltına Alınmasına Sert Tepki!
Edis'ten Murat Övüç'ün "Dini Değerleri Aşağılama" Suçlamasıyla Gözaltına Alınmasına Sert Tepki!
Kendine has tavırlarıyla sık sık olay yaratan hareketleriyle de düzenli olarak 'görgüsüz' damgası yiyen fenomen Murat Övüç geçtiğimiz günlerde başörtülü paylaşımı sebebiyle “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
İfadesinin ardından serbest bırakılan Övüç'e ünlü şarkıcı Edis'ten destek geldi. Murat Övüç'ün yaşadığı durumu öğrenen Edis, gözaltı kararına sert çıktı.
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İlişkiler hakkında enteresan yorumlar yaptığı videolar çekip adını duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Murat Övüç, zaman içerisinde popüler sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi.
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Abartılı makyajları ve kombinleri, farklı konuşma tarzı, söylemleri ve aykırı tavırları yüzünden sıkça "görgüsüz" damgası yiyen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde aniden gözaltına alınmıştı.
Murat Övüç geçtiğimiz haftalarda "çok pahalı" olduğunu ve dünyaca ünlü lüks bir markaya ait olduğunu söylediği bir başörtüsü takarak bir video yayınlamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Murat Övüç, “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmış, polisteki ifadesinin ardından serbest kalmıştı.
Durumu öğrenen şarkıcı Edis'ten Murat Övüç'ün gözaltına alınmasına sert bir tepki geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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