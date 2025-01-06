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Ünlülerin Uçuk Fiyatlara Sattıkları Eşyaları Şoke Etti: Çiğnenmiş Sakızdan, Azı Dişine…

Ünlülerin Uçuk Fiyatlara Sattıkları Eşyaları Şoke Etti: Çiğnenmiş Sakızdan, Azı Dişine…

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2025 - 11:49

Hayranlık mecrası bazen akıl almayacak işlere vesile oluyor. Sevdikleri ünlülerin eşyaları için milyonlar dökenlerle karşınızdayız. @bozmusicstudios adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir sayfa ünlülerin eşyalarını yüksek fiyatlara satın alanları paylaştı. Gelin detaylara geçelim. Eşya bile olmayan şeylere verilen paralar karşısında akıl tutulması yaşayacaksınız!

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Örneğin Lady Gaga’nın kırılan tırnağı 12 bin dolara satılırken, Britney Spears’ın çiğnenmiş sakızı 14 bin dolara satılmış.

Örneğin Lady Gaga’nın kırılan tırnağı 12 bin dolara satılırken, Britney Spears’ın çiğnenmiş sakızı 14 bin dolara satılmış.

John Lennon’ın azı dişi ise 31 bin 200 dolara satılmış. İçerik üreticisi böyle birçok örneğe yer vermişti. Bakalım en çok hangisine şaşıracaksınız?

John Lennon’ın azı dişi ise 31 bin 200 dolara satılmış. İçerik üreticisi böyle birçok örneğe yer vermişti. Bakalım en çok hangisine şaşıracaksınız?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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