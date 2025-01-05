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Şeyma Subaşı Dövme Yaptırdı, Farah Zeynep Kapak Söz Paylaştı: 5 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı Dövme Yaptırdı, Farah Zeynep Kapak Söz Paylaştı: 5 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.01.2025 - 23:32

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hadise

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Farah Zeynep Abdullah

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Hande Yener

Berk Oktay

Berk Oktay
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Ozan Doğulu

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Afra Saraçoğlu

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Danla Bilic

Danla Bilic

Ceyda Kasabalı

Ceyda Kasabalı
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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

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Tuğçe Kandemir

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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