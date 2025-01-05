Şeyma Subaşı Dövme Yaptırdı, Farah Zeynep Kapak Söz Paylaştı: 5 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Dövme Yaptırdı, Farah Zeynep Kapak Söz Paylaştı: 5 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nesrin Cavadzade
Farah Zeynep Abdullah
Hande Yener
Berk Oktay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ozan Doğulu
Yasemin Tatlıses
Afra Saraçoğlu
Danla Bilic
Ceyda Kasabalı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şeyma Subaşı
Melis Sezen
Berfu Yenenler
Tuğçe Kandemir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın