Dudağınız Uçuklayacak: Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Serveti Ortaya Çıktı!
Dudağınız Uçuklayacak: Hayatını Kaybeden Ferdi Tayfur'un Serveti Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://marmarismanset.com/haber/2318...
Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur 79 yaşında hayata veda etti. Acı kaybıyla milyonları hüzne boğan usta sanatçı geçtiğimiz gün toprağa verildi. Marmaris Manşet Gazetesi'nden Mikail Zeybek'in haberine göre; Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı!
Söylenenlere göre Ferdi Tayfur'un geride bıraktığı servet paha biçilemez düzeyde...
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'Hatıran Yeter', 'Emmoğlu', 'Bana Sor', 'Sabahçı Kahvesi' gibi sayısız eserleri ve rol aldığı yapımlarla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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79 yaşında aramızdan ayrılmasıyla milyonlarca sevenine derin bir acı yaşatan usta sanatçı önceki gün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Tabutu binlerce omuz üzerinde defnedildikten sonra mezarı bir saniye bile boş kalmadı. Sevenleri dua etmek için büyük kalabalıklar oluşturdu.
Son zamanlarında kızı ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla öne çıkan usta ismin arkasında oldukça büyük hatta servet değerinde denebilecek kadar çok sayıda mülk bıraktığı ileri sürüldü.
Marmaris Manşet Gazetesi'nden Mikail Zeybek'in haberine göre; Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! İlk önce Marmaris İçmeler'de havuzlu bir villa alan usta sanatçı, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te yatırımlarını arttırıp Gökbel Villaları ve bir apartman aldı. Daha sonra da 1990'lı yılların sonunda şu anda oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü aldı.
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Marmaris'te bir yarım ada ve çeşitli taşınmazların sahibi olduğunun altı çizilen Tayfur'un Adana'da 50 daire, İstanbul'da çeşitli semtlerde 6 villa, 30 daire aldı da belirtildi.
Usta sanatçının yatırım yaparken inşaata da yöneldiği ancak ortak olduğu yatırımların miktarının tam net olarak bilinmediği belirtildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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