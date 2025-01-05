Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek 'Maymun Suratlı' Dediği Eski Aşkını Yine Yerin Dibine Soktu!
Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek 'Maymun Suratlı' Dediği Eski Aşkını Yine Yerin Dibine Soktu!
Kızılcık Şerbeti dizisinin gündemden düşmeyen oyuncusu Feyza Civelek gündeme oturan açıklamalara imza atmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı sevgilisi Alican Kurt tarafından aldatıldığını itiraf etmişti.
Eski aşkı için 'maymun suratlı' ifadesini kullanan oyuncu Feyza Civelek bu kez de aldatılma hikayesini anlattı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Civelek'RTÜK olmasa daha neler söyleyeceğim...' diyerek yine yerden yere vurdu.
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Şu sıralar ekranların reyting rekorları kıran yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek magazin dünyasının popüler isimleri arasına yerleşti.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla adından bahsettiren ünlü oyuncu uzunca bir zamandır Alican Kurt ile aşk yaşıyordu.
Daha sonra bomba bir açıklama yapan Civelek yaşadığı ihanet yüzünden işletmeci sevgilisinden ayrıldığını "Karaktersiz birisiymiş" diyerek açıklamıştı.
Daha sonra da katıldığı bir programda "Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün de Muhabir Online kameraları tarafından görüntülendi. Bir mekan çıkışı kameralara takılan Civelek, "Maymun suratlı dedim, hiç pişman değilim, arada RTÜK vs olmasa farklı şeyler söyleyeceğim ama bu kadar yeterli" diyerek yine şoke etti.
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Alican Kurt'un artık diğer insanlardan farksız olduğunun altını çizen Civelek "Duydum, sonra emin oldum kanıtlarla, öyle." dedi.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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