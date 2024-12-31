Yerden Yere Vurdu: Eski Sevgilisinden Lanetler Okuyarak Bahseden Feyza Civelek'in Ağır Sözleri Tepki Çekti
Yerden Yere Vurdu: Eski Sevgilisinden Lanetler Okuyarak Bahseden Feyza Civelek'in Ağır Sözleri Tepki Çekti
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=iWcTC...
‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde Nilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Civelek'in adını oyunculuğu dışında da duymaya hepimiz alıştık desek yeridir. Bir YouTube programına konuk olan isim yine özel hayatına yönelik yaptığı açıklamalarla duyanları şoke etti. Özellikle eski ilişkisi hakkında olay yaratan sözler eden Feyza Civelek kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski sevgilisi için “Maymun suratlıydı' gibi ifadeler kullanan ismin o açıklamalarını duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü, izleyicileri heyecan ve merak içinde bırakırken, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nilay'a hayat veren Feyza Civelek de büyük ilgi görüyor.
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Gerek rolüyle gerekse samimi açıklamalarıyla gündem olan Civelek, hem ekranlarda hem de röportajlarında adından sıkça söz ettiriyor.
Yaptığı açıklamalarla adından bahsettiren isim katıldığı her programda izleyicilere konuşulacak şeyler bırakmadan edemiyor, haliyle sık sık sosyal medyanın da gündemine düşüyor.
YouTube'da yayınlanan 'Dahhası Var' isimli programa konuk olan Feyza Civelek yine çok konuşulacak açıklamaların altına imza attı. Özel hayatıyla ilgili konuşan oyuncu eski sevgilisini de büyük bir pişmanlıkla andı!
İki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, daha önce yaptığı ayrılık konuşmasıyla adından bahsettirmişti.
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İhanetle sarsılan isim programda ikilinin yüzük taktığından ve ailelerinin tanıştığından bahsettikten sonra lanet okumasıyla ve eski sevgilisi hakkında sunucunun "Senin yanına yakışmıyordu" sözlerinin üzerine "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bende." demesiyle adından bahsettirdi.
Eski sevgilisinden "Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" sözleriyle bahseden Civelek'in ifadeleri sosyal medyaya damga vurdu!
İşte o anlar👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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