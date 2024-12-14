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Oscar Kazanmak, Kitap Çıkarmak Gibi Hayallerini Bir Bir Sıralayan Feyza Civelek X Kullanıcısının Diline Düştü

Oscar Kazanmak, Kitap Çıkarmak Gibi Hayallerini Bir Bir Sıralayan Feyza Civelek X Kullanıcısının Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.12.2024 - 16:36

Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizilerden biri olan Kızılcık Şerbeti sık sık sosyal medyadaki goygoy unsurlarından biri oluyor. Dizinin ana kadrosunda yer alan Feyza Civelek de oyunculuğu ve canlandırdığı Nilay karakteriyle her yeni bölümde izleyiciyi şaşırtmayı başaran isimlerden biri.  Geçtiğimiz ay Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Civelek, yaptığı açıklamlarla adından bahsettirmişti. X'de yeniden gündem olan Civelek'in hayallerini saydığı anlar goygoyseverlere malzeme çıkarttı.

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Her bölümü heyecan ve merak ile beklenen Kızılcık Şerbeti'nin en popüler karakterlerinden biri olan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek hem canlandırdığı karakterle hem de açıklamalarıyla konuştuğumuz isimlerden biri.

Her bölümü heyecan ve merak ile beklenen Kızılcık Şerbeti'nin en popüler karakterlerinden biri olan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek hem canlandırdığı karakterle hem de açıklamalarıyla konuştuğumuz isimlerden biri.

Kendisi zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da yaptığı açıklamalarla bir şekilde izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Kendisi zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da yaptığı açıklamalarla bir şekilde izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' isimli YouTube programına konuk olan Civelek "Oyunculuğumu gören torpilli olmadığımı anlar" açıklamalarında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' isimli YouTube programına konuk olan Civelek "Oyunculuğumu gören torpilli olmadığımı anlar" açıklamalarında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.

Kendisinin her sözü ayrı oluyor bildiğiniz gibi... Aynı programda gelecekteki hedeflerinden bahseden Civelek hayallerini tek tek saydığı anlarla yeniden gündeme yerleşti.

Kendisinin her sözü ayrı oluyor bildiğiniz gibi... Aynı programda gelecekteki hedeflerinden bahseden Civelek hayallerini tek tek saydığı anlarla yeniden gündeme yerleşti.

Kitap çıkarmak, Oscar ödülü kazanmak gibi hayalleri olan Civelek'in o anlarını şöyle bırakalım 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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