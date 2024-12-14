Sektörden Dert Yandı: Elçin Sangu Oynadığı Dizileri Saçma Bulan Kullanıcıya Verdiği Cevapla Gündeme Geldi!
Sektörden Dert Yandı: Elçin Sangu Oynadığı Dizileri Saçma Bulan Kullanıcıya Verdiği Cevapla Gündeme Geldi!
Bir süredir ekranlarda gözükmeyen Elçin Sangu geçtiğimiz aylarda neden ortalıklarda gözükmediğini açıklamıştı. Baldur's Gate isimli oyuna kendini kaptırdığını söyleyen Elçin Sangu ekranlardan bir süredir uzaktı. Geçtiğimiz sezon izleyen herkesin gülmekten karnına ağrılar girdiği Prens dizisinin 2. sezonunda bir bölümde yer alan Elçin Sangu o kısacık kesitle bile kendine hayran bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflarını paylaşan Elçin Sangu bir kullanıcının tavsiyesine karşılık bakın ne dedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzelliğiyle ve yetenekleriyle olduğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiren Elçin Sangu sık sık samimi paylaşımlarıyla gündeme gelen oyunculardan birisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Giray Altınok'un başrolünde oynadığı Prens dizisinin ikinci sezonunda kısacık da olsa görebildiğimiz Elçin Sangu sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Kendisi daha öncesinde erkanlarda görünmemesinin nedeninin Baldur's Gate isimli oyun olduğunu attığı bu tweetle dile getirmişti.
Şimdi de yapay zeka ile kendisini oyun karakteriymiş gibi paylaşan Elçin Sangu sosyal medyaya bu pozlarıyla damga vurdu.
Yapay zeka ile oluşturulmuş pozlarını paylaşan Elçin Sangu'ya bir kullanıcıdan oynadığı diziler yerine görsellerdeki gibi bir yapımda yer alması tavsiye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o kullanıcının yorumu 👇
Elçin bu yorumu cevapsız bırakmayarak sektördeki yapımlar ve senaryolardan dert yandı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın