Bu Kadro Muhteşem Yüzyıl'ı Yeniden Çeker: Günümüz Ünlüleri Yapay Zeka ile Osmanlı Dönemi'ne Işınlandı!

@yapayzekacann adlı sosyal medya kullanıcısı yapay zekanın nimetlerinden faydalanarak oluşturduğu içeriklerle tanınıyor biliyorsunuz. Kendisi bu sefer de 'Günümüz ünlüleri Osmanlı Dönemi'nde yaşasalardı nasıl görünürlerdi?'yi sordu. Yapay zekanın resimli yanıtları bu kadro Muhteşem Yüzyıl dizisini yeniden çektirir dedirtecek cinstendi.