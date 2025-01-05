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Bu Kadro Muhteşem Yüzyıl'ı Yeniden Çeker: Günümüz Ünlüleri Yapay Zeka ile Osmanlı Dönemi'ne Işınlandı!

Bu Kadro Muhteşem Yüzyıl'ı Yeniden Çeker: Günümüz Ünlüleri Yapay Zeka ile Osmanlı Dönemi'ne Işınlandı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 23:33

@yapayzekacann adlı sosyal medya kullanıcısı yapay zekanın nimetlerinden faydalanarak oluşturduğu içeriklerle tanınıyor biliyorsunuz. Kendisi bu sefer de 'Günümüz ünlüleri Osmanlı Dönemi'nde yaşasalardı nasıl görünürlerdi?'yi sordu. Yapay zekanın resimli yanıtları bu kadro Muhteşem Yüzyıl dizisini yeniden çektirir dedirtecek cinstendi.

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Günümüz dünyasında her gün giderek daha da gelişen yapay zeka teknolojisi, ortaya çıkardığı yapıtlarla bizleri kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Günümüz dünyasında her gün giderek daha da gelişen yapay zeka teknolojisi, ortaya çıkardığı yapıtlarla bizleri kendine hayran bırakmayı başarıyor.

@yapayzekacann isimli bir sosyal medya kullanıcısı yapay zekayı kullanarak ünlü isimlerimizi Osmanlı'ya ışınladı. Ortaya çıkan görseller kısa sürede oldukça dikkat çekti. Haydi gelin, ünlülerimiz yıllar yıllar önce Osmanlı Dönemi'nde yaşasalardı nasıl gözükürlerdi, birlikte göz atalım!

@yapayzekacann isimli bir sosyal medya kullanıcısı yapay zekayı kullanarak ünlü isimlerimizi Osmanlı'ya ışınladı. Ortaya çıkan görseller kısa sürede oldukça dikkat çekti. Haydi gelin, ünlülerimiz yıllar yıllar önce Osmanlı Dönemi'nde yaşasalardı nasıl gözükürlerdi, birlikte göz atalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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