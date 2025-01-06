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AKP'li Mehmet Metiner'den "Yeni Bir Öcalancı Parti Kurulsun" Önerisi

AKP'li Mehmet Metiner'den "Yeni Bir Öcalancı Parti Kurulsun" Önerisi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.01.2025 - 16:00

Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı 2024'ü 2025'e bağlayan ayların en önemli gündem konusu oldu. Terör sorununu dile getirerek 2023 seçimlerini kazanan iktidarın bu dönüşü de pek çok kişiyi şaşırttı. Heyetler toplandı, İmralı'ya gidildi, partiler birbirleriyle kritik görüşmeler yaptı. Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner ise ilginç bir çıkışla günün konuşulanlarından oldu. DEM Parti'nin kapatılmasını önerdi üstüne yeni bir 'Öcalancı parti' kurulması gerektiğini savundu.

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Paylaşım DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözleri üzerine geldi.

Paylaşım DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözleri üzerine geldi.

Metiner, Hatimoğulları'nı işaret ederek "Esed artığı" tabiri kullandı. Partinin kontrolünün yeni bir çatı altında Öcalan'a geçmesi gerektiğini söyledi.

Metiner, Hatimoğulları'nı işaret ederek "Esed artığı" tabiri kullandı. Partinin kontrolünün yeni bir çatı altında Öcalan'a geçmesi gerektiğini söyledi.

"Esed artığı" ifadesi için şunları kullandı.

"Esed artığı" ifadesi için şunları kullandı.

Bazı tepkiler şöyle;

Bazı tepkiler şöyle;
twitter.com

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twitter.com

Metiner geçtiğimiz aylarda Suriye'nin kuzeyinde oluşabilecek bir otonom bölge konusunu şöyle değerlendirmişti.

Metiner geçtiğimiz aylarda Suriye'nin kuzeyinde oluşabilecek bir otonom bölge konusunu şöyle değerlendirmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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