AKP'li Mehmet Metiner'den "Yeni Bir Öcalancı Parti Kurulsun" Önerisi

Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı 2024'ü 2025'e bağlayan ayların en önemli gündem konusu oldu. Terör sorununu dile getirerek 2023 seçimlerini kazanan iktidarın bu dönüşü de pek çok kişiyi şaşırttı. Heyetler toplandı, İmralı'ya gidildi, partiler birbirleriyle kritik görüşmeler yaptı. Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner ise ilginç bir çıkışla günün konuşulanlarından oldu. DEM Parti'nin kapatılmasını önerdi üstüne yeni bir 'Öcalancı parti' kurulması gerektiğini savundu.