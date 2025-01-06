Tepki Yağıyor: Bir Genç Banktaki “PKK” Yazısını Sildiği İçin “Kamu Malına Zarar Verme” Suçuyla İfadeye Gitti
Tepki Yağıyor: Bir Genç Banktaki “PKK” Yazısını Sildiği İçin “Kamu Malına Zarar Verme” Suçuyla İfadeye Gitti
“İlk İnsan” kullanıcı adıyla bilinen ve yayınlar yapan bir genç, bugün “kamu malına zarar verme” suçuyla ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. İşin aslı 21 Mayıs 2024 tarihine dayanıyordu. Genç yayıncı İzmir’de bir parkta yer alan bankta “PKK” yazdığını video kaydına almış ve sprey boyayla yazıyı kapattığını paylaşmıştı. Her şey bu paylaşımdan sonra yaşandı. Gelin detaylara geçelim.
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Genç yayıncı aslında yazılara müdahale etmeden önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne seslendiği bir paylaşım yapmış ve harekete geçilmesi için durumu bildirmişti.
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Bugün ifade vermeye giden genç yayıncı, ifadeye çağrılma sebebinin “PKK” yazısını sildiği için “kamu malına zarar verme” suçundan kaynaklı olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar 👇
Tepkiler ise bu şekilde 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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