Tepki Yağıyor: Bir Genç Banktaki “PKK” Yazısını Sildiği İçin “Kamu Malına Zarar Verme” Suçuyla İfadeye Gitti

“İlk İnsan” kullanıcı adıyla bilinen ve yayınlar yapan bir genç, bugün “kamu malına zarar verme” suçuyla ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. İşin aslı 21 Mayıs 2024 tarihine dayanıyordu. Genç yayıncı İzmir’de bir parkta yer alan bankta “PKK” yazdığını video kaydına almış ve sprey boyayla yazıyı kapattığını paylaşmıştı. Her şey bu paylaşımdan sonra yaşandı. Gelin detaylara geçelim.