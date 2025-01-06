MHP'li Feti Yıldız'ın Hasta Mahkumlar Çıkışı Tartışılıyor: Öcalan İçin Formül Mü?

Devlet Bahçeli'nin Öcalan için 'umut hakkı' söyleminin üzerinden çok zaman geçmedi. Ancak gündem o kadar hızlı ilerlediki yeni bir süreç konuşmaya başladı. Süreç 2.0 diye tanımlayacağımız yeni dönemde Öcalan'ın durumu da tartışma konusu oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre mobilyaları bile hazır, Bahçeli'ye göre süreç diye bir durum yok ama meclise gelip örgütü feshedebilir. Tüm bu hengamede MHP'li Feti Yıldız'dan insan hakları ve hasta tutsaklar çıkışı geldi.