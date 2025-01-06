MHP'li Feti Yıldız'ın Hasta Mahkumlar Çıkışı Tartışılıyor: Öcalan İçin Formül Mü?
MHP'li Feti Yıldız'ın Hasta Mahkumlar Çıkışı Tartışılıyor: Öcalan İçin Formül Mü?
Devlet Bahçeli'nin Öcalan için 'umut hakkı' söyleminin üzerinden çok zaman geçmedi. Ancak gündem o kadar hızlı ilerlediki yeni bir süreç konuşmaya başladı. Süreç 2.0 diye tanımlayacağımız yeni dönemde Öcalan'ın durumu da tartışma konusu oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre mobilyaları bile hazır, Bahçeli'ye göre süreç diye bir durum yok ama meclise gelip örgütü feshedebilir. Tüm bu hengamede MHP'li Feti Yıldız'dan insan hakları ve hasta tutsaklar çıkışı geldi.
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Devlet Bahçeli'nin başlattığı Süreç 2.0, İmralı heyetinin ziyaretleriyle devam ediyor. Bahçeli'nin de ziyaret edildiği görüşmeler yeniden İmralı ziyareti ile sürecek.
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DEM Parti tarafından Öcalan'a dayandırılarak açıklanan metinde silah bırakma ya da başka bir konuya değinilmedi. Barış vurgusu yapıldı ve Erdoğan ile Bahçeli'nin isimleri geçti. Öcalan'a af mı geliyor soruları varken MHP'den yeni bir çıkış geldi.
MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "hasta tutsakları" gündeme getirerek farklı bir konu açtı.
Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır." dedi.
Yıldız paylaşımında "İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; “her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir." dedi ve şunları ekledi:
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Yıldız, geçen aralık ayında da bir açıklama yapmış ve "Her tarafı delik deşik hale gelmiş İnfaz Yasası da yeni baştan yazılmalıdır" çıkışına imza atmıştı.
Gazeteci Alican Uludağ bu paylaşımı alıntılayarak "MHP, Abdullah Öcalan'ı affa gerek kalmadan İmralı'dan çıkarıp, ev hapsine almanın formülünü buldu." dedi.
Uludağ, "5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi" başlıklı maddesi, Abdullah Öcalan'ın ev hapsine çıkarılmasına izin veriyor." dedi.
Alican Uludağ, "Abdullah Öcalan için bu kararı, İmralı Adası'nın bağlı bulunduğu Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı verecek. Abdullah Öcalan için böyle bir karar çıkarsa, kalacağı yeri yasaya göre doğrudan Öcalan'ın veya yasal temsilcisinin belirleme hakkı var." açıklaması yaptı.
Alican Uludağ'ın paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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