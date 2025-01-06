Restoranlarda Tartışma Yaratan Yeni Uygulama: Rezervasyona da Para Ödenecek
Restoranlarda Tartışma Yaratan Yeni Uygulama: Rezervasyona da Para Ödenecek
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Restoranlar, harcama limiti belirleme ve sosyal medya hesabına göre müşteri seçme gibi tartışmalı uygulamaların ardından şimdi de rezervasyon için kapora şartı getirdi.
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ATV’de yer alan habere göre; Daha önce yalnızca özel günlerde talep edilen rezervasyon, artık normal zamanlarda da zorunlu hale geldi. Ancak bu kez müşterilerin önceden ödeme yapması isteniyor.
Yeni uygulama, tüketiciler arasında tepkiye yol açarken, işletmeler ise bu yöntemi garanti gelir sağlamak adına savunuyor.
Buna göre bazı restoranlar 500 lira isterken bazısı ise belirledikleri menü ücretinin tamamını istiyor. ATV'nin haberine göre İade söz konusu olduğunda ise çoğu parayı iade etmiyor.
KAPORA YASAL MI? Avukat İbrahim Güllü, söz konusu yasal boşluğa şu sözlerle değindi;
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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