Restoranlarda Tartışma Yaratan Yeni Uygulama: Rezervasyona da Para Ödenecek

'Kapora kavramı hukukumuzda düzenlenmedi. Bunun yerine bağlanma parası ya da cayma parası olarak iki ayrı tanım getirilmiştir. Buna göre eğer verilen para bağlanma parası ise sözleşmeden caysa dahi o meblağ iade edilecektir. Eğer verilen kapora cayma parası ise meblağ iade edilmeyecektir.'