Aile Mahkemesi'nden Tarihi Boşanma Davası Kararı: Kadın, Erkeğe 'Süresiz' Nafaka Ödeyecek
Aile Mahkemesi'nden Tarihi Boşanma Davası Kararı: Kadın, Erkeğe 'Süresiz' Nafaka Ödeyecek
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Diyarbakır'da iki yıl süren boşanma davasından çok konuşacak bir karar çıktı.
44 yaşındaki kadın öğretmen, 16 yıl önce evlendiği 48 yaşındaki kocasına boşanma davası açtı. Diyarbakır Aile Mahkemesi iki yıl süren davada çok konuşulacak bir karara imza atarak işsiz ve mağdur olan erkeğe, kadının ayda 3 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
İşte Sabah’tan Hüseyin Kaçar’ın haberinin detayları…
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi.
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Ancak, çift arasında yıllar sonra anlaşmazlıklar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sırasında işsiz kalan F.K. ile boşanma kararı alan N.K., 2 yıl önce Aile Mahkemesi'nde dava açtı.
Öğretmen N.K. dava dilekçesinde, eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini iddia etti. N.K. dilekçesinde ayrıca maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.
F.K. ise dilekçesinde, anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ileri sürdü. Maddi ve manevi tazminat isteyen F.K., yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.
Diyarbakır 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki ilginç boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.
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İşsiz olan erkeğin, düzenli ve yeterli bir gelirinin bulunmamasına dikkat çeken mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet ilkesi ve talep miktarı dikkate alınarak, yasal koşulların oluştuğu kanaatiyle, erkek yararına aylık takdiren 3 bin TL yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi.
F.K.'nin avukatı, ender rastlanan bir boşanma davası olduğunu belirterek, müvekkilinin boşanma davası sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu belirterek, mahkemenin taleplerini yerinde gördüğünü ve erkeğe süresiz nafaka bağladığını söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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