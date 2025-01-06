Instagram, Oğuzhan Uğur’un Şehit Fethi Sekin Paylaşımını Kaldırdı
Instagram, Oğuzhan Uğur’un Şehit Fethi Sekin Paylaşımını Kaldırdı
Sosyal medya platformu Instagram’dan tartışmalı bir ‘paylaşım kaldırma’ kararı daha geldi. Platform, Oğuzhan Uğur’un 5 Ocak 2019 tarihinde şehit Fehmi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.
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Instagram, Oğuzhan Uğur’un Şehit Fethi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.
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Paylaşım kaldırmayı, X hesabından duyuran Oğuzhan Uğur, “Instagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi… Çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi?” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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