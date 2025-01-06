Kadın Gassal Nilgün Benli'nin Anlattığı Mesleki Deneyimleri Herkesin İçini Sızlatıyor
Kadın Gassal Nilgün Benli'nin Anlattığı Mesleki Deneyimleri Herkesin İçini Sızlatıyor
Gassal dizisiyle başlayan tartışmalar devam ederken çoğu kişinin merak ettiği gassallık mesleği de gündeme gelmeye başladı. Yapılması en zor işlerden biri olan gassallıkla ilgili bu işi icra edenler anlatıyor. Özellikle kadın gassal Nilgün Benli'nin anlattığı detaylar insanın içini sızlatacak türden. Plus90'ın yayınladığı o röportajın dikkat çeken bölümlerini sizler için yazdık.
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TRT'nin "tabii" platformunda başlayan Gassal dizisi tartışmalara sebep olurken öte yandan da hayatın gerçeklerini bir şekilde karşımıza çıkardı.
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Plus90'ın sosyal medya hesabında yayınladığı kadın Gassal röportajları ise bu mesleği icra edenlerin yaşadıklarını yüzümüze çarptı. Gassal Nilgün Bengi'nin insanın canını yalan sözlerinden bazıları şöyle:
"Cenaze yıkanırken duygulanıyorum, heyecanlanıyorum. Diyorum ki "bir canlı". Ölmüş olsa bile vücut elimizde, değiyoruz yani. Canı yanmasın diye daha yavaş davranıyoruz"
"Kadın cinayetlerinin cenazelerini yıkarken daha bir kötü oluyorum. Boğuşma anını mutlaka ve mutlaka görüyoruz. Acaba kendini nasıl bir kurtarma yoluna gitti? Bu soruları kendime soruyorum çünkü ben de bir şiddet mağduruyum"
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