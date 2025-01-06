Kadın Gassal Nilgün Benli'nin Anlattığı Mesleki Deneyimleri Herkesin İçini Sızlatıyor

Gassal dizisiyle başlayan tartışmalar devam ederken çoğu kişinin merak ettiği gassallık mesleği de gündeme gelmeye başladı. Yapılması en zor işlerden biri olan gassallıkla ilgili bu işi icra edenler anlatıyor. Özellikle kadın gassal Nilgün Benli'nin anlattığı detaylar insanın içini sızlatacak türden. Plus90'ın yayınladığı o röportajın dikkat çeken bölümlerini sizler için yazdık.