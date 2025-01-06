Gurbetçi Vatandaş Asgari Ücretten Şikayet Edenleri Hedef Aldı: “Geçinemiyoruz Diyorlar Olaya Gelin”

'Dünyada bu böyle. Hiçbir ülkede eğer meslek sahibi değilseniz okumamışsınız alırsınız asgari ücret tabii ki azdır.

Ama bizim vasıfsız insanlarımız ilkokul terk insanlarımız yok illa asgari ücret az geçinemiyoruz diyor. O zaman karı-koca çalışacaksınız.

Siz kahve köşelerinde sürterken millet okudu mühendis, doktor, öğretmen oldu. Siz de okusaydınız, okumazsanız tabiki zor geçinirsiniz!”