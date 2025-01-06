Gurbetçi Vatandaş Asgari Ücretten Şikayet Edenleri Hedef Aldı: “Geçinemiyoruz Diyorlar Olaya Gelin”

Türkiye’de asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. DİSK-AR’ın aralık ayı verilerine göre 2024’te açlık sınırı 20 bin 967 TL, yoksulluk sınırı ise 72 bin 524 lira olarak gerçekleşti.
Fahiş zamlara karşı geçinmek neredeyse imkansız hale gelirken bir gurbetçi asgari ücreti beğenmeyenleri hedef aldı.
Sosyal medyada gündem olan videoda gurbetçi kadın “Asgari ücreti beğenmiyorlar. Olaya gelin” dedi.
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Bir gurbetçi Türkiye’deki asgari ücreti beğenmeyenleri hedef aldı. Gurbetçi çektiği videoda “Asgari ücreti beğenmiyorlar. Olaya gelin” dedi.
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"Okumazsanız tabii ki zor geçinirsiniz"
Videoya tepkiler de art arda geldi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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