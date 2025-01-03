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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi "Almanya’da Hayat Bitmiş" Diyenlere Tepki Gösterdi

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi "Almanya’da Hayat Bitmiş" Diyenlere Tepki Gösterdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 19:04

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Almanya’daki hayat pahalılığına dair yapılan eleştirilere bir gurbetçiden çarpıcı bir yanıt geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Almanya’da hayatın zorlaştığını söyleyenlere tepki gösteren gurbetçi, yarım ay çalışarak satın aldığı aracını göstererek söylenenlerin doğruluğu olmadığını savundu.

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“Almanya’da hayat bitmiş diyorlar. Ya nasıl bitmiş! Bak, bu arabayı 800 Euro’ya aldım. Hem de bir ay değil, yarım ay çalışarak aldım. Sonra Almanya bitmiş diyorlar. Bitmiş olsa bu nasıl mümkün olsun?” diye konuştu.

“Almanya’da hayat bitmiş diyorlar. Ya nasıl bitmiş! Bak, bu arabayı 800 Euro’ya aldım. Hem de bir ay değil, yarım ay çalışarak aldım. Sonra Almanya bitmiş diyorlar. Bitmiş olsa bu nasıl mümkün olsun?” diye konuştu.

Gurbetçinin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Almanya’daki ekonomik koşullarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Gurbetçinin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Almanya’daki ekonomik koşullarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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