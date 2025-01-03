Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi "Almanya’da Hayat Bitmiş" Diyenlere Tepki Gösterdi

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“Almanya’da hayat bitmiş diyorlar. Ya nasıl bitmiş! Bak, bu arabayı 800 Euro’ya aldım. Hem de bir ay değil, yarım ay çalışarak aldım. Sonra Almanya bitmiş diyorlar. Bitmiş olsa bu nasıl mümkün olsun?” diye konuştu.
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Gurbetçinin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Almanya’daki ekonomik koşullarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
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