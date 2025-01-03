onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokak Röportajında Konuşan Emekli Vatandaş: "Durumum Çok İyi"

Sokak Röportajında Konuşan Emekli Vatandaş: "Durumum Çok İyi"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 17:03

İçerik Devam Ediyor

Emekli maaşlarına yapılacak zam tartışmaları devam ederken, sokak röportajında konuşan bir emekli vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Röportaj sırasında kendisine maaş beklentisi sorulan vatandaş, beklenmedik açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“25 bin lira maaş alıyorum, 3 de verseler 5 de verseler olur. 1997’de 4 tane ev aldım. Kiracılar oturuyor, durumum çok iyi.” diyen vatandaş, geçmişteki yatırımlarını ve maddi durumunu anlattı.

“25 bin lira maaş alıyorum, 3 de verseler 5 de verseler olur. 1997’de 4 tane ev aldım. Kiracılar oturuyor, durumum çok iyi.” diyen vatandaş, geçmişteki yatırımlarını ve maddi durumunu anlattı.

Muhabirin, “Şu dönemde olsa alabilir miydiniz?” sorusuna ise “Alamazdım, nereden alayım?” şeklinde yanıt verdi.

Muhabirin, “Şu dönemde olsa alabilir miydiniz?” sorusuna ise “Alamazdım, nereden alayım?” şeklinde yanıt verdi.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın