Sokak Röportajında Konuşan Emekli Vatandaş: "Durumum Çok İyi"

Ferdi Tayfur'un Hayranları Hastanenin Önünde Toplanıp Bir Minibüsten Büyük Ustanın Şarkılarını Çaldı

Hayatta Her Deneyimin Bir Güzelliği Olduğunu Savunan Kadın, Pozitif Bakış Açısıyla Beğeni Topladı