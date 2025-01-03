Sokak Röportajında Konuşan Emekli Vatandaş: "Durumum Çok İyi"

Emekli maaşlarına yapılacak zam tartışmaları devam ederken, sokak röportajında konuşan bir emekli vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Röportaj sırasında kendisine maaş beklentisi sorulan vatandaş, beklenmedik açıklamalarda bulundu.
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“25 bin lira maaş alıyorum, 3 de verseler 5 de verseler olur. 1997’de 4 tane ev aldım. Kiracılar oturuyor, durumum çok iyi.” diyen vatandaş, geçmişteki yatırımlarını ve maddi durumunu anlattı.
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Muhabirin, “Şu dönemde olsa alabilir miydiniz?” sorusuna ise “Alamazdım, nereden alayım?” şeklinde yanıt verdi.
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