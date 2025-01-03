Park Sorununa Bulunan "Yoğurt Kovası" Çözümüyle Esenyurt Yine Şaşırtmadı!

İstanbul’un meşhur sorunlarından biri olan park yeri sıkıntısı, özellikle popüler bölgelerde ve otopark yetersizliğinin yaşandığı semtlerde vatandaşları yaratıcı çözümler bulmaya zorluyor. Esenyurt'ta bir vatandaş, bu sorunla başa çıkmak için geliştirdiği ilginç yöntemiyle sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Park yeri bulmakta zorlanan vatandaş, evinin balkonundan bir yoğurt kovasını ip yardımıyla sarkıtarak park yeri rezerve etmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaratıcılık kokan bu yöntem, yoldan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak "Esenyurt yine bildiğimiz gibi" dedirtti...
İşte o çözüm👇📹
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın