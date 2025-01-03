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Park Sorununa Bulunan "Yoğurt Kovası" Çözümüyle Esenyurt Yine Şaşırtmadı!

Park Sorununa Bulunan "Yoğurt Kovası" Çözümüyle Esenyurt Yine Şaşırtmadı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 14:52

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İstanbul’un meşhur sorunlarından biri olan park yeri sıkıntısı, özellikle popüler bölgelerde ve otopark yetersizliğinin yaşandığı semtlerde vatandaşları yaratıcı çözümler bulmaya zorluyor. Esenyurt'ta bir vatandaş, bu sorunla başa çıkmak için geliştirdiği ilginç yöntemiyle sosyal medyada gündem oldu.

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Park yeri bulmakta zorlanan vatandaş, evinin balkonundan bir yoğurt kovasını ip yardımıyla sarkıtarak park yeri rezerve etmeye başladı.

Park yeri bulmakta zorlanan vatandaş, evinin balkonundan bir yoğurt kovasını ip yardımıyla sarkıtarak park yeri rezerve etmeye başladı.

Yaratıcılık kokan bu yöntem, yoldan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak "Esenyurt yine bildiğimiz gibi" dedirtti...

Yaratıcılık kokan bu yöntem, yoldan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak "Esenyurt yine bildiğimiz gibi" dedirtti...

İşte o çözüm👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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