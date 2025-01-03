Park Sorununa Bulunan "Yoğurt Kovası" Çözümüyle Esenyurt Yine Şaşırtmadı!

İstanbul’un meşhur sorunlarından biri olan park yeri sıkıntısı, özellikle popüler bölgelerde ve otopark yetersizliğinin yaşandığı semtlerde vatandaşları yaratıcı çözümler bulmaya zorluyor. Esenyurt'ta bir vatandaş, bu sorunla başa çıkmak için geliştirdiği ilginç yöntemiyle sosyal medyada gündem oldu.