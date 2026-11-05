Beşiktaş, Basit Hatalar Sonucu Yenen Gollerle Celtic'e 3-2 Mağlup Oldu

İlk yarısı 0-0 biten maçta Beşiktaş penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı kaleci kurtarsa da Olaitan kaçırdığı penaltıyı tamamlayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Celtic'in pozisyon üretmekte zorlandığı dakikalarda Osmand ceza sahası dışından skoru 1-1'e getirdi. 78'de ise Duran'ın golü ev sahibi ekibi öne geçirdi.

Kısa süreli bir kriz yaşayan Beşiktaş 8 dakika sonra Orkun'un harika golüyle skoru eşitledi ancak bu skoru da koruyamadı. Bir dakika sonra basit bir hatayla gelen pozisyonda Celtic skoru 3-2'ye getirdi ve maçı da bu skorla kazandı.