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Beşiktaş, Basit Hatalar Sonucu Yenen Gollerle Celtic'e 3-2 Mağlup Oldu

Beşiktaş, Basit Hatalar Sonucu Yenen Gollerle Celtic'e 3-2 Mağlup Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 00:53
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Beşiktaş deplasmanda iyi bir futbol sergileyerek başladığı gecede 3-2'lik mağlubiyetle dönüyor. İlk yarısı 0-0 biten maçta öne geçen Beşiktaş neredeyse üç golde de yapılan basit hatalarla rakibine mağlup oldu.

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Tek devrelik maç yaşandı.

Tek devrelik maç yaşandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Beşiktaş penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı kaleci kurtarsa da Olaitan kaçırdığı penaltıyı tamamlayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Celtic'in pozisyon üretmekte zorlandığı dakikalarda Osmand ceza sahası dışından skoru 1-1'e getirdi. 78'de ise Duran'ın golü ev sahibi ekibi öne geçirdi. 

Kısa süreli bir kriz yaşayan Beşiktaş 8 dakika sonra Orkun'un harika golüyle skoru eşitledi ancak bu skoru da koruyamadı. Bir dakika sonra basit bir hatayla gelen pozisyonda Celtic skoru 3-2'ye getirdi ve maçı da bu skorla kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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