Beşiktaş, Basit Hatalar Sonucu Yenen Gollerle Celtic'e 3-2 Mağlup Oldu
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Beşiktaş deplasmanda iyi bir futbol sergileyerek başladığı gecede 3-2'lik mağlubiyetle dönüyor. İlk yarısı 0-0 biten maçta öne geçen Beşiktaş neredeyse üç golde de yapılan basit hatalarla rakibine mağlup oldu.
Tek devrelik maç yaşandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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