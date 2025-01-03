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Oğluna 2 Hafta Boyunca Telefon Vermeyen Anne, Onun Yeni Uğraşını Paylaştı!

Oğluna 2 Hafta Boyunca Telefon Vermeyen Anne, Onun Yeni Uğraşını Paylaştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 13:39

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Çağımızın en büyük problemlerinden biri, çocukların çok küçük yaşlarda teknolojiyle tanışarak ekran bağımlısı olmaları. Pek çok aile, çocuklarının yemek yerken bile ekran başında vakit geçirmek istemesinden şikayetçi. Ancak bu duruma farklı bir çözüm bulan bir anne, oğluna yeni bir hobi kazandırarak beğeni topladı.

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Telefonu oğlundan iki haftalığına uzak tutan anne, onun örgü örmeye başlamasını sağladı.

Telefonu oğlundan iki haftalığına uzak tutan anne, onun örgü örmeye başlamasını sağladı.

Minik çocuğun iplerle uğraşıp ilmek ilmek ördüğü anlar, annesi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

Minik çocuğun iplerle uğraşıp ilmek ilmek ördüğü anlar, annesi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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