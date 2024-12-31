İçimiz Sıcacık Oldu! Evlilik Provası Yapan Adam, Gerçekten Evlenme Teklif Etti

Evlilik teklifleri genellikle planlanarak yapılır ve çiftler için unutulmaz anılar arasında yer alır. Planlı tekliflerin yanı sıra, spontane gerçekleşen teklifler de samimi ve içten hatıralar olarak hafızalarda iz bırakır. Bu defa bir genç, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için ilginç bir plan hazırladı. Video, @efuylmz isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.