İçimiz Sıcacık Oldu! Evlilik Provası Yapan Adam, Gerçekten Evlenme Teklif Etti

Evlilik teklifleri genellikle planlanarak yapılır ve çiftler için unutulmaz anılar arasında yer alır. Planlı tekliflerin yanı sıra, spontane gerçekleşen teklifler de samimi ve içten hatıralar olarak hafızalarda iz bırakır. Bu defa bir genç, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için ilginç bir plan hazırladı. Video, @efuylmz isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Genç adam, evlilik teklifi provası yapıyormuş gibi yaparak kız arkadaşını şaşırtmayı planladı. Önce prova havasında önünde diz çöken genç, bir anda ceketinin cebinden yüzük çıkararak gerçek teklifini yaptı.
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Kız arkadaşının şaşkınlıktan “Evet” diyememesiyle başlayan tatlı anlar, sonunda mutlu bir kabul cevabıyla taçlandı.
İşte o anlar👇🥰
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