Tesettürlü Hemcinslerinin Kokina Çiçeği Almasını Eleştiren Kadın Tepki Topladı

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kokina çiçeği, sokaklarda ve sosyal medyada daha fazla görünmeye başladı. Kokina, halk arasında genellikle yeni yılın simgesi olarak kabul edilir ve evde bir yıl boyunca solmadan durması durumunda o eve mutluluk ve bereket getireceğine inanılır. Ancak, tesettürlü bir kadın bu yaygın inanışı ve kokina çiçeğinin kullanılmasını eleştirdi.
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Kadın, özellikle tesettürlü hemcinslerinin ellerinde kokina görmesinin tezat bir durum oluşturduğunu söyledi.
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“Tezat geliyor. Aslında Osmanlı’da kullanılan bir bitki ama biz bunu Batı’nın yılbaşı adetiyle birleştiriyoruz” diyen kadın, yılbaşı kutlamalarının İslam inançlarıyla bağdaşmadığını savundu.
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