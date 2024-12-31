Tesettürlü Hemcinslerinin Kokina Çiçeği Almasını Eleştiren Kadın Tepki Topladı

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kokina çiçeği, sokaklarda ve sosyal medyada daha fazla görünmeye başladı. Kokina, halk arasında genellikle yeni yılın simgesi olarak kabul edilir ve evde bir yıl boyunca solmadan durması durumunda o eve mutluluk ve bereket getireceğine inanılır. Ancak, tesettürlü bir kadın bu yaygın inanışı ve kokina çiçeğinin kullanılmasını eleştirdi.