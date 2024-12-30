onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yılbaşı Gecesinde Yapılmaması Gerekenler: İçerik Üreticisi Takipçilerine Önerilerde Bulundu

Yılbaşı Gecesinde Yapılmaması Gerekenler: İçerik Üreticisi Takipçilerine Önerilerde Bulundu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 20:59

İçerik Devam Ediyor

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, geleneksel inançlar ve ritüeller yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu yılbaşı gecesinde yapılmaması gerekenleri sıralayan içerik üreticisi @gunaydngizem, takipçilerine dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktaları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaştığı videoda, eski ve yırtık kıyafetlerle yılbaşı geçirmek, tüm yılı maddi sıkıntılarla geçirmekle sonuçlanabilir diyerek yılbaşı gecesinde nasıl giyinilmesi gerektiğine dair tavsiyeler verdi.

Paylaştığı videoda, eski ve yırtık kıyafetlerle yılbaşı geçirmek, tüm yılı maddi sıkıntılarla geçirmekle sonuçlanabilir diyerek yılbaşı gecesinde nasıl giyinilmesi gerektiğine dair tavsiyeler verdi.

Ayrıca, borçların silinmesi gerektiğini belirten içerik üreticisi, yılbaşı gecesinde kapı ve pencerelerin açılmaması gerektiğini, aksi takdirde şans ve bereketin kaçacağına inandığını vurguladı.

Ayrıca, borçların silinmesi gerektiğini belirten içerik üreticisi, yılbaşı gecesinde kapı ve pencerelerin açılmaması gerektiğini, aksi takdirde şans ve bereketin kaçacağına inandığını vurguladı.

Bunların yanı sıra, yılbaşı günü çamaşır yıkamanın da kötü şans getirdiğini ifade eden @gunaydngizem, takipçilerine daha iyi bir yıl geçirmek için bazı geleneksel inançlara dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın