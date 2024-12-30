Ordu’da Yılbaşı İçin Fındık Ağacı Süsleyen Vatandaş: "Müslüman Çam Ağacı Değil Fındık Ağacı Süsler"

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte bir kez daha müslümanların yılbaşı kutlayıp kutlamamasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti. Kutlanmaması gerektiğini düşünen müslümanlar, çam ağaçlarının da süslenmesine karşı çıkmıştı. Bu görüşü savunanlardan biri de Ordu’da yaşayan bir vatandaş oldu. Çam ağacı yerine farklı bir alternatif sunan vatandaşın yaklaşımı biraz kafaları karıştırdı.