Ordu’da Yılbaşı İçin Fındık Ağacı Süsleyen Vatandaş: "Müslüman Çam Ağacı Değil Fındık Ağacı Süsler"

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte bir kez daha müslümanların yılbaşı kutlayıp kutlamamasıyla ilgili tartışmalar alevlenmişti. Kutlanmaması gerektiğini düşünen müslümanlar, çam ağaçlarının da süslenmesine karşı çıkmıştı. Bu görüşü savunanlardan biri de Ordu’da yaşayan bir vatandaş oldu. Çam ağacı yerine farklı bir alternatif sunan vatandaşın yaklaşımı biraz kafaları karıştırdı.
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Yılbaşı için çam ağacı yerine fındık ağaçlarını süsleyen vatandaş, "Müslüman çam ağacı değil, fındık ağacı süsler" diyerek süslediği fındık ağaçlarını kameraya kaydetti.
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Yeni yıl coşkusunu fındık ağaçlarıyla kutlamak isteyen vatandaş, Müslümanlar için de tavsiyelerde bulunarak geleneksel yılbaşı kutlamalarına alternatif bir yaklaşım sundu.
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Sıkıntı şu, yaptıkları saçma sapan şeyler için bunları uyaracak birisi yok çünkü herkes aynı seviyede. O yüzden sonuna kadar inanarak yapıyorlar.
Dayı sen konuyu hiç anlamamışsın ya karşı çıkan zihniyetin olayı ağacı süslemek zaten dikkat et fındıkları taşlamasınlar 😅😅
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