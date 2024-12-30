12 Üzüm Manifestini Gerçekleştiren Sosyal Medya Kullanıcısı, Detayları Paylaştı

Yılbaşı yaklaşırken, '12 üzüm ritüeli' sosyal medyada sıkça gündeme gelmeye başladı. Bu ritüelde, yeni yıla girerken tam 00.00'da masanın altına girip 12 üzüm yiyerek dilek dilemenin, dileklerin kabul olmasını sağladığına inanılıyor. Ritüeli gerçekleştiren bazı sosyal medya kullanıcıları, bunun işe yaradığını söylese de inanmayanlar da mevcut.