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12 Üzüm Manifestini Gerçekleştiren Sosyal Medya Kullanıcısı, Detayları Paylaştı

12 Üzüm Manifestini Gerçekleştiren Sosyal Medya Kullanıcısı, Detayları Paylaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 19:07

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Yılbaşı yaklaşırken, '12 üzüm ritüeli' sosyal medyada sıkça gündeme gelmeye başladı. Bu ritüelde, yeni yıla girerken tam 00.00'da masanın altına girip 12 üzüm yiyerek dilek dilemenin, dileklerin kabul olmasını sağladığına inanılıyor. Ritüeli gerçekleştiren bazı sosyal medya kullanıcıları, bunun işe yaradığını söylese de inanmayanlar da mevcut.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, merak edenler için 12 üzüm ritüelini uyguladı ve tüm detayları takipçileriyle paylaştı. "12 üzüm manifesti yapıyoruz" başlıklı videosunda, üzümün cinsinden nasıl yapılacağına kadar tüm adımları açıkladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, merak edenler için 12 üzüm ritüelini uyguladı ve tüm detayları takipçileriyle paylaştı. "12 üzüm manifesti yapıyoruz" başlıklı videosunda, üzümün cinsinden nasıl yapılacağına kadar tüm adımları açıkladı.

Genç kız, 12 üzümü tek tek yiyerek her aya bir üzüm düştüğünü ve her ay için 1 üzüm yenerek dilek dilenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, dileklerin 1 ile 3 saniye arasında hızlıca dile getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Genç kız, 12 üzümü tek tek yiyerek her aya bir üzüm düştüğünü ve her ay için 1 üzüm yenerek dilek dilenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, dileklerin 1 ile 3 saniye arasında hızlıca dile getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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