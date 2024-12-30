Mehdi Olduğunu Söyleyen Şahıs, İllüminati'nin Kendisine Musallat Olduğunu İddia Etti!

Daha önce de kendini Mehdi olarak tanımlayan bazı kişiler, ilginç açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Bu kez yine kendini Mehdi olarak tanıtan bir şahıs, İllüminati’nin kendisine musallat olduğunu öne sürerek ilginç sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.