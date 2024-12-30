Mehdi Olduğunu Söyleyen Şahıs, İllüminati'nin Kendisine Musallat Olduğunu İddia Etti!

Daha önce de kendini Mehdi olarak tanımlayan bazı kişiler, ilginç açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Bu kez yine kendini Mehdi olarak tanıtan bir şahıs, İllüminati’nin kendisine musallat olduğunu öne sürerek ilginç sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.
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“İllüminati teşkilatı bana musallat oldu” diyen şahıs, bu süreçte kendisine 2 milyon dolar önden ödeme ve her ay 500 bin dolar maaş teklif edildiğini öne sürdü.
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Bununla da kalmayıp, “Sıfır lüks araç bile teklif ettiler. Şeytana biat etmemi istediler.” ifadelerini kullandı.
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