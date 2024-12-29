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Motorcuya Sürpriz Şaka! Çocukların Kurnaz Şakası Hem Güldürdü Hem Şaşırttı

Motorcuya Sürpriz Şaka! Çocukların Kurnaz Şakası Hem Güldürdü Hem Şaşırttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 22:02

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Motorcu kameralarına yansıyan görüntüler, zaman zaman hem güldürüp hem de gündem yaratmaya devam ediyor. Bu kez @seyhan.yagmur isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ilginç anlar, izleyenleri hem gülümsetti hem de 'yok böyle uyanıklık' dedirtti.

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Her şey, motorcu seyir halindeyken küçük bir çocuğun önüne atlayarak düşmüş gibi yapmasıyla başladı.

Her şey, motorcu seyir halindeyken küçük bir çocuğun önüne atlayarak düşmüş gibi yapmasıyla başladı.

Olayın bir şaka olduğunu fark eden sürücü, tam rahatladığı sırada başka bir çocuk motorun anahtarını kapıp kaçtı. Anbean kameraya kaydedilen bu anlarda motor sürücüsü, anahtarını kaybetmenin telaşını yaşarken çevresindeki çocukların kahkahaları eksik olmadı.

Olayın bir şaka olduğunu fark eden sürücü, tam rahatladığı sırada başka bir çocuk motorun anahtarını kapıp kaçtı. Anbean kameraya kaydedilen bu anlarda motor sürücüsü, anahtarını kaybetmenin telaşını yaşarken çevresindeki çocukların kahkahaları eksik olmadı.

Kısa süre sonra şaka tamamlandı ve çocuklar anahtarı geri getirdiler.

O anlar👇😂

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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