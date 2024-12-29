Motorcuya Sürpriz Şaka! Çocukların Kurnaz Şakası Hem Güldürdü Hem Şaşırttı

Motorcu kameralarına yansıyan görüntüler, zaman zaman hem güldürüp hem de gündem yaratmaya devam ediyor. Bu kez @seyhan.yagmur isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ilginç anlar, izleyenleri hem gülümsetti hem de 'yok böyle uyanıklık' dedirtti.
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Her şey, motorcu seyir halindeyken küçük bir çocuğun önüne atlayarak düşmüş gibi yapmasıyla başladı.
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Olayın bir şaka olduğunu fark eden sürücü, tam rahatladığı sırada başka bir çocuk motorun anahtarını kapıp kaçtı. Anbean kameraya kaydedilen bu anlarda motor sürücüsü, anahtarını kaybetmenin telaşını yaşarken çevresindeki çocukların kahkahaları eksik olmadı.
O anlar👇😂
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