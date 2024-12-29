Motorcuya Sürpriz Şaka! Çocukların Kurnaz Şakası Hem Güldürdü Hem Şaşırttı

Motorcu kameralarına yansıyan görüntüler, zaman zaman hem güldürüp hem de gündem yaratmaya devam ediyor. Bu kez @seyhan.yagmur isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ilginç anlar, izleyenleri hem gülümsetti hem de 'yok böyle uyanıklık' dedirtti.