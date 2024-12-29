onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu’ndan Hükümete Gönderme! Asgari Ücret Eleştirilerini Pazarda Sürdürdü

Ekrem İmamoğlu’ndan Hükümete Gönderme! Asgari Ücret Eleştirilerini Pazarda Sürdürdü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 19:21

İçerik Devam Ediyor

2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücret, birçok kesim tarafından yetersiz bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sert eleştirilerde bulunan isimlerin başında yer almıştı. Hem sosyal medyada yaptığı paylaşımlar hem de katıldığı röportajlarda bu zam oranını eleştiren İmamoğlu, belirlenen ücretin vatandaşın yaşam standartlarını iyileştirmeye yetmeyeceğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son olarak Küçükçekmece pazarında vatandaşlarla alışveriş yaparken dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti. Pazarda alışveriş yapan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu.

Son olarak Küçükçekmece pazarında vatandaşlarla alışveriş yaparken dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti. Pazarda alışveriş yapan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu.

İmamoğlu, bir vatandaşla konuşurken, "Ekonomi bunlar gitmeden düzelmez. Yollayacağız bunları." diyerek hükümete göndermede bulundu.

İmamoğlu, bir vatandaşla konuşurken, "Ekonomi bunlar gitmeden düzelmez. Yollayacağız bunları." diyerek hükümete göndermede bulundu.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın