Ekrem İmamoğlu’ndan Hükümete Gönderme! Asgari Ücret Eleştirilerini Pazarda Sürdürdü

2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücret, birçok kesim tarafından yetersiz bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sert eleştirilerde bulunan isimlerin başında yer almıştı. Hem sosyal medyada yaptığı paylaşımlar hem de katıldığı röportajlarda bu zam oranını eleştiren İmamoğlu, belirlenen ücretin vatandaşın yaşam standartlarını iyileştirmeye yetmeyeceğini savundu.