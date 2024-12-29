Yaşlı Teyzenin Asgari Ücret Tepkisi Tartışma Yarattı: "Tayyipçiyim Ama Mahvolduk"

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkisini dile getirenler arasında ünlü isimler ve muhalefet partisi temsilcileri de vardı. Ancak, sokak röportajında konuşan yaşlı bir teyzenin sözleri tartışma yarattı.