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Yaşlı Teyzenin Asgari Ücret Tepkisi Tartışma Yarattı: "Tayyipçiyim Ama Mahvolduk"

Yaşlı Teyzenin Asgari Ücret Tepkisi Tartışma Yarattı: "Tayyipçiyim Ama Mahvolduk"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 18:25

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Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkisini dile getirenler arasında ünlü isimler ve muhalefet partisi temsilcileri de vardı. Ancak, sokak röportajında konuşan yaşlı bir teyzenin sözleri tartışma yarattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıllardır desteklediğini belirten yaşlı teyze, asgari ücreti yetersiz bulduğunu dile getirerek isyan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıllardır desteklediğini belirten yaşlı teyze, asgari ücreti yetersiz bulduğunu dile getirerek isyan etti.

"Tayyipçiyim ama mahvolduk. Yazıklar olsun. Hala da çok seviyorum ama asgari ücret çok az oldu" diyerek tepkisini dile getiren teyze, ardından "Kendilerine bir çeki düzen versinler" diyerek asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti.

"Tayyipçiyim ama mahvolduk. Yazıklar olsun. Hala da çok seviyorum ama asgari ücret çok az oldu" diyerek tepkisini dile getiren teyze, ardından "Kendilerine bir çeki düzen versinler" diyerek asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti.

Video için👇📹

Yaşlı teyzenin söylediklerine birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi👇

Yaşlı teyzenin söylediklerine birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi👇
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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