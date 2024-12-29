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Bazen Zıt Kutuplar Birbirini Çeker! Noel Baba Kasklı Motosikletli ve Camiye Yetişen Hocanın Renkli Anları

Bazen Zıt Kutuplar Birbirini Çeker! Noel Baba Kasklı Motosikletli ve Camiye Yetişen Hocanın Renkli Anları

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 17:54

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Beklemediğimiz anda yaşadığımız tesadüfler ortaya renkli görüntüler çıkartabiliyor. Tam da o anlardan birini yaşayan motosikletli bir sürücü, yaşadığı ilginç anları takipçileriyle paylaştı.TikTok’ta @evomotovlog hesabından paylaşılan videoda, ezan için camiye koşan bir hocayı, Noel Baba kaskı takmış bir motosikletli sürücü camiye yetiştirdi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Motosikletli sürücü, hocayı arkasına alırken, “Bende de Noel Baba kaskı var. Çok uyumlu olmadık mı?” diyerek espri yaptı.

Motosikletli sürücü, hocayı arkasına alırken, “Bende de Noel Baba kaskı var. Çok uyumlu olmadık mı?” diyerek espri yaptı.

Hoca, camiye bırakılırken, “Kardeşim bu şeytan işi, gel imana neyim gel iki rekat namaz kıl” diyerek motosikletli sürücüye teşekkür etti.

Hoca, camiye bırakılırken, “Kardeşim bu şeytan işi, gel imana neyim gel iki rekat namaz kıl” diyerek motosikletli sürücüye teşekkür etti.

O anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları videonun kurgu olabileceğini ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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