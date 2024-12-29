Bazen Zıt Kutuplar Birbirini Çeker! Noel Baba Kasklı Motosikletli ve Camiye Yetişen Hocanın Renkli Anları

Beklemediğimiz anda yaşadığımız tesadüfler ortaya renkli görüntüler çıkartabiliyor. Tam da o anlardan birini yaşayan motosikletli bir sürücü, yaşadığı ilginç anları takipçileriyle paylaştı.TikTok’ta @evomotovlog hesabından paylaşılan videoda, ezan için camiye koşan bir hocayı, Noel Baba kaskı takmış bir motosikletli sürücü camiye yetiştirdi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.