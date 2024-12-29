Kadınlar Haklı Olabilir mi? Erkeklerin Geç Olgunlaşmasının Bilimsel Sebebi

Kadınların sıkça dile getirdiği “Erkekler geç olgunlaşıyor” söylemi bilimsel bir temele dayanabilir mi? Tıp fakültesi öğrencisi ve içerik üreticisi @gulelonurrr, bu soruya temel fizyoloji üzerinden yanıt verdi. Onur Gülel, kadın ve erkek kromozomlarının farklılıklarından başlayarak nöroplastisite kavramını takipçilerine sade bir dille anlattı.