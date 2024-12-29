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Kadınlar Haklı Olabilir mi? Erkeklerin Geç Olgunlaşmasının Bilimsel Sebebi

Kadınlar Haklı Olabilir mi? Erkeklerin Geç Olgunlaşmasının Bilimsel Sebebi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 17:03

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Kadınların sıkça dile getirdiği “Erkekler geç olgunlaşıyor” söylemi bilimsel bir temele dayanabilir mi? Tıp fakültesi öğrencisi ve içerik üreticisi @gulelonurrr, bu soruya temel fizyoloji üzerinden yanıt verdi. Onur Gülel, kadın ve erkek kromozomlarının farklılıklarından başlayarak nöroplastisite kavramını takipçilerine sade bir dille anlattı.

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Gülel, beyindeki nöron bağlantılarının düzenlenmesini ifade eden nöroplastisitenin, erkeklerde testosteron hormonunun etkisiyle farklı çalıştığını belirtti.

Gülel, beyindeki nöron bağlantılarının düzenlenmesini ifade eden nöroplastisitenin, erkeklerde testosteron hormonunun etkisiyle farklı çalıştığını belirtti.

Testosteronun, beyinciğin düşünme ve anlamlandırma bölgesi ile el ve kol koordinasyonundan sorumlu kısmı arasındaki bağlantıları azalttığını ifade eden Gülel, bunun erkeklerin daha çocuksu davranışlar sergilemesine neden olabileceğini söyledi.

Testosteronun, beyinciğin düşünme ve anlamlandırma bölgesi ile el ve kol koordinasyonundan sorumlu kısmı arasındaki bağlantıları azalttığını ifade eden Gülel, bunun erkeklerin daha çocuksu davranışlar sergilemesine neden olabileceğini söyledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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