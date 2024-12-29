Kadınlar Haklı Olabilir mi? Erkeklerin Geç Olgunlaşmasının Bilimsel Sebebi

Kadınların sıkça dile getirdiği “Erkekler geç olgunlaşıyor” söylemi bilimsel bir temele dayanabilir mi? Tıp fakültesi öğrencisi ve içerik üreticisi @gulelonurrr, bu soruya temel fizyoloji üzerinden yanıt verdi. Onur Gülel, kadın ve erkek kromozomlarının farklılıklarından başlayarak nöroplastisite kavramını takipçilerine sade bir dille anlattı.
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Gülel, beyindeki nöron bağlantılarının düzenlenmesini ifade eden nöroplastisitenin, erkeklerde testosteron hormonunun etkisiyle farklı çalıştığını belirtti.
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Testosteronun, beyinciğin düşünme ve anlamlandırma bölgesi ile el ve kol koordinasyonundan sorumlu kısmı arasındaki bağlantıları azalttığını ifade eden Gülel, bunun erkeklerin daha çocuksu davranışlar sergilemesine neden olabileceğini söyledi.
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Sevgili kadınlar; Sizler kötü yetiştirilmiş erkeklerin gittiği bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Erkekleri düzeltmek, değiştirmek, büyütmek veya onlara ... Devamını Gör
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