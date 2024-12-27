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"Bence Bitirilmesi Gerekiyor" Diyen Genç, Türk Gelenek Görenekleri Eleştirdi

"Bence Bitirilmesi Gerekiyor" Diyen Genç, Türk Gelenek Görenekleri Eleştirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 16:17

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Türk kültüründe hala sürdürülen birçok gelenek ve görenek, bazıları için anlam taşırken bazıları tarafından gereksiz veya saçma bulunabiliyor. Bu konu üzerine konuşan bir genç, sosyal medya platformunda yayımladığı videoda 'Bence bitirilmesi gerekiyor' diyerek eleştirdiği gelenekleri sıraladı.

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Genç, çarşaf isteme geleneğini "mide bulandırıcı" olarak nitelendirirken, gelin bohçası hazırlama, gelin alma töreni, düğün konvoyu ve kız isteme gibi gelenekleri de saçma bulduğunu söyledi.

Genç, çarşaf isteme geleneğini "mide bulandırıcı" olarak nitelendirirken, gelin bohçası hazırlama, gelin alma töreni, düğün konvoyu ve kız isteme gibi gelenekleri de saçma bulduğunu söyledi.

Ayrıca düğünlerde havaya silah sıkma ve bebeğe altın takma gibi alışkanlıkları eleştirerek bu uygulamaların artık son bulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca düğünlerde havaya silah sıkma ve bebeğe altın takma gibi alışkanlıkları eleştirerek bu uygulamaların artık son bulması gerektiğini belirtti.

Video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, gencin söylediklerine hak vererek bu geleneklerin zamanın gerisinde kaldığını ifade etti. Ancak, geleneklerin kültürel miras olduğunu savunanlar da vardı tabi.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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