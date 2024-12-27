"Bence Bitirilmesi Gerekiyor" Diyen Genç, Türk Gelenek Görenekleri Eleştirdi

Türk kültüründe hala sürdürülen birçok gelenek ve görenek, bazıları için anlam taşırken bazıları tarafından gereksiz veya saçma bulunabiliyor. Bu konu üzerine konuşan bir genç, sosyal medya platformunda yayımladığı videoda 'Bence bitirilmesi gerekiyor' diyerek eleştirdiği gelenekleri sıraladı.
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Genç, çarşaf isteme geleneğini "mide bulandırıcı" olarak nitelendirirken, gelin bohçası hazırlama, gelin alma töreni, düğün konvoyu ve kız isteme gibi gelenekleri de saçma bulduğunu söyledi.
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Ayrıca düğünlerde havaya silah sıkma ve bebeğe altın takma gibi alışkanlıkları eleştirerek bu uygulamaların artık son bulması gerektiğini belirtti.
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