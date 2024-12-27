Önündeki Araçta Göçük Görünce Dayanamayan Kaporta Ustası, Hasarı Eliyle Düzeltti!

Mesleklerine duydukları sevgi ve bağlılıkla tanınan insanlar, çoğu zaman işi sadece çalışma saatlerinde değil, her an hayatlarının bir parçası olarak görürler. İşte bu durum, trafikte karşılaştığı bir probleme anında müdahale etmek isteyen bir kaporta ustasıyla gözler önüne serildi.
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Kaporta ustası, trafikte önündeki araçta gördüğü göçüğü fark edince dayanamayıp hemen harekete geçti.
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Hiçbir ekipman kullanmadan, sadece eliyle hasarı düzelten kaporta ustası, aracın içindeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İşte o anlar👇
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Meslek hastalığı işte aynı ben, ben de trafikte gördüğüm arabaları inceliyorum boyanmış mı işlem görmüş mü parçalar arasında renk uyumsuzlu var mı diye, lane... Devamını Gör