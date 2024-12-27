Önündeki Araçta Göçük Görünce Dayanamayan Kaporta Ustası, Hasarı Eliyle Düzeltti!

Mesleklerine duydukları sevgi ve bağlılıkla tanınan insanlar, çoğu zaman işi sadece çalışma saatlerinde değil, her an hayatlarının bir parçası olarak görürler. İşte bu durum, trafikte karşılaştığı bir probleme anında müdahale etmek isteyen bir kaporta ustasıyla gözler önüne serildi.