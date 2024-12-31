Üşüyen Kadına Yardım Etmek İstedi: Sevgilisi Olduğunu Söyleyince Beklemediği Bir Tepkiyle Karşılaştı!

Bir motosiklet sürücüsünün, durakta üşüyen bir kadına yardım etmek amacıyla onu gideceği yere kadar götürmesi ilginç bir diyalogla sonuçlandı. Olay, @mertrider.ig isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan bir video ile gündem oldu.
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Motosiklet sürücüsü, durakta otobüs bekleyen ve üşüyen genç kıza yardım etmek istedi. Ancak, motosiklete artçı olarak binen genç kız, sürücünün sevgilisi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.
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Bu durumu ilginç bulan genç kız, sürücüye tepki gösterdi ve “Sevgilin yok diye bindim. Sevgilin varsa neden alıyorsun? Numaranı alacaktım” dedi.
O anlar👇📹
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