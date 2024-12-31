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Üşüyen Kadına Yardım Etmek İstedi: Sevgilisi Olduğunu Söyleyince Beklemediği Bir Tepkiyle Karşılaştı!

Üşüyen Kadına Yardım Etmek İstedi: Sevgilisi Olduğunu Söyleyince Beklemediği Bir Tepkiyle Karşılaştı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 13:40

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Bir motosiklet sürücüsünün, durakta üşüyen bir kadına yardım etmek amacıyla onu gideceği yere kadar götürmesi ilginç bir diyalogla sonuçlandı. Olay, @mertrider.ig isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan bir video ile gündem oldu.

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Motosiklet sürücüsü, durakta otobüs bekleyen ve üşüyen genç kıza yardım etmek istedi. Ancak, motosiklete artçı olarak binen genç kız, sürücünün sevgilisi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Motosiklet sürücüsü, durakta otobüs bekleyen ve üşüyen genç kıza yardım etmek istedi. Ancak, motosiklete artçı olarak binen genç kız, sürücünün sevgilisi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Bu durumu ilginç bulan genç kız, sürücüye tepki gösterdi ve “Sevgilin yok diye bindim. Sevgilin varsa neden alıyorsun? Numaranı alacaktım” dedi.

Bu durumu ilginç bulan genç kız, sürücüye tepki gösterdi ve “Sevgilin yok diye bindim. Sevgilin varsa neden alıyorsun? Numaranı alacaktım” dedi.

Peki, sizce genç kız tepki göstermekte haklı mı?

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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