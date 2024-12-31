Üşüyen Kadına Yardım Etmek İstedi: Sevgilisi Olduğunu Söyleyince Beklemediği Bir Tepkiyle Karşılaştı!

Bir motosiklet sürücüsünün, durakta üşüyen bir kadına yardım etmek amacıyla onu gideceği yere kadar götürmesi ilginç bir diyalogla sonuçlandı. Olay, @mertrider.ig isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan bir video ile gündem oldu.