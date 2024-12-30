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Bu Defa Enerjileri Çok Beğenildi: Aleyna Tilki ve Teoman’ın Samimi Sohbeti Olay Yarattı!

Bu Defa Enerjileri Çok Beğenildi: Aleyna Tilki ve Teoman’ın Samimi Sohbeti Olay Yarattı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 23:50

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Aleyna Tilki, Cosmopolitan Türkiye’nin iki sayıda bir yayımlanacak özel serisi “The Icon Effect”in ilk konuğu olan Teoman ile bir araya geldi. Türkiye’nin pop müziğinde genç jenerasyonu temsil eden Aleyna Tilki ve rock müziğin efsanevi ismi Teoman’ın bir araya geldiği bu buluşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @cosmopolitanturkiye hesabından paylaşılan videonun kısa kesitleri, hem eğlenceli hem de düşündürücü anlara sahne oldu.

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Videoda Aleyna’nın Teoman’a “Yaşayanlar arasından en çok kime hayransın?” sorusuna Teoman’ın “Hayran olduğum herkes öldü” şeklindeki esprili yanıtı olay yaratmayı başardı.

Videoda Aleyna’nın Teoman’a “Yaşayanlar arasından en çok kime hayransın?” sorusuna Teoman’ın “Hayran olduğum herkes öldü” şeklindeki esprili yanıtı olay yaratmayı başardı.

Aleyna Tilki’nin ise “Bir erkekte en beğendiğin özellik ne?” sorusuna cevap olarak “Çok bir kriterim yok aslında” diyerek kahkahalara boğulması, videoya damga vuran anlardan oldu!

Aleyna Tilki’nin ise “Bir erkekte en beğendiğin özellik ne?” sorusuna cevap olarak “Çok bir kriterim yok aslında” diyerek kahkahalara boğulması, videoya damga vuran anlardan oldu!

Proje ilk açıklandığında ikilinin bir araya gelmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından alakasız bulunmuştu. 👇

Paylaşılan kesitlerin ardından Aleyna Tilki ve Teoman’ın enerjisi, sosyal medya kullanıcılarının fikrini olumlu yönde değiştirdi.

Paylaşılan kesitlerin ardından Aleyna Tilki ve Teoman’ın enerjisi, sosyal medya kullanıcılarının fikrini olumlu yönde değiştirdi.

“The Icon Effect” serisinin bu ilk buluşmasının tam versiyonu henüz yayımlanmadı, ancak hayranlar şimdiden videonun tamamını sabırsızlıkla bekliyor.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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