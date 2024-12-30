Bu Defa Enerjileri Çok Beğenildi: Aleyna Tilki ve Teoman’ın Samimi Sohbeti Olay Yarattı!

Aleyna Tilki, Cosmopolitan Türkiye’nin iki sayıda bir yayımlanacak özel serisi “The Icon Effect”in ilk konuğu olan Teoman ile bir araya geldi. Türkiye’nin pop müziğinde genç jenerasyonu temsil eden Aleyna Tilki ve rock müziğin efsanevi ismi Teoman’ın bir araya geldiği bu buluşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @cosmopolitanturkiye hesabından paylaşılan videonun kısa kesitleri, hem eğlenceli hem de düşündürücü anlara sahne oldu.