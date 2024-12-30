Bu Defa Enerjileri Çok Beğenildi: Aleyna Tilki ve Teoman’ın Samimi Sohbeti Olay Yarattı!

Aleyna Tilki, Cosmopolitan Türkiye’nin iki sayıda bir yayımlanacak özel serisi “The Icon Effect”in ilk konuğu olan Teoman ile bir araya geldi. Türkiye’nin pop müziğinde genç jenerasyonu temsil eden Aleyna Tilki ve rock müziğin efsanevi ismi Teoman’ın bir araya geldiği bu buluşma, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @cosmopolitanturkiye hesabından paylaşılan videonun kısa kesitleri, hem eğlenceli hem de düşündürücü anlara sahne oldu.
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Videoda Aleyna’nın Teoman’a “Yaşayanlar arasından en çok kime hayransın?” sorusuna Teoman’ın “Hayran olduğum herkes öldü” şeklindeki esprili yanıtı olay yaratmayı başardı.
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Aleyna Tilki’nin ise “Bir erkekte en beğendiğin özellik ne?” sorusuna cevap olarak “Çok bir kriterim yok aslında” diyerek kahkahalara boğulması, videoya damga vuran anlardan oldu!
Paylaşılan kesitlerin ardından Aleyna Tilki ve Teoman’ın enerjisi, sosyal medya kullanıcılarının fikrini olumlu yönde değiştirdi.
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