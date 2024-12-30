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Bu Kaçıncı Tur? L-Gante'yi Silip Hiç Vakit Kaybetmeden Icardi'yi Arşivden Çıkaran Wanda Nara İlallah Ettirdi!

Bu Kaçıncı Tur? L-Gante'yi Silip Hiç Vakit Kaybetmeden Icardi'yi Arşivden Çıkaran Wanda Nara İlallah Ettirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2024 - 15:01

Aylar önce başlayan Icardi ve Wanda Nara boşanma süreci, gün geçtikçe çirkinleşti. Başlarda Wanda Nara'yla mutlu aile hayatına devam etmek için elinden geleni yapan Icardi, Wanda'nın servetinin yarısını ve kızların tam velayetini istemesiyle beraber karar değiştirdi.

Sivasspor'dan gönderilen Keita Balde'nin eşinin 'Wanda Icardi'yi kocamla aldattı' iddiasının üzerine mahkemeye o güne dair görüntüleri ve mesajları sunan Icardi, mahkeme koridorlarındaki mücadelesini güçlendirecek bir hamlede bulunmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde artık ne olduysa, Wanda'dan oldukça enteresan bir geri vites geldi. Aylardır gözümüze soktuğu L-Gante ile fotoğraflarını Instagram hesabından kaldıran Wanda, Icardi'yle beraber çekilen arşivlediği pozları da arşivden çıkarmaya karar verdi...

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile beraber toksik aşkın kitabını yazdığı eşi Wanda Nara, aylardır gündemi boşanmak ve boşanamamak arasında geçen sancılı ikilemle meşgul ediyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile beraber toksik aşkın kitabını yazdığı eşi Wanda Nara, aylardır gündemi boşanmak ve boşanamamak arasında geçen sancılı ikilemle meşgul ediyor.

Olaya vakıf olan olmayandan çoktur muhtemelen ama kısa bir özet geçelim. Önce yabancı basına sonra Türk basınına yansıyan boşanma dedikodusu Wanda Nara tarafından doğrulanmıştı. Icardi her ne kadar ayrılığı kabullenmese de Wanda'nın kendisini daha önce de aldattığı L-Gante'yle yakalanması ve üstüne yeni bir aşka yelken açtığını saklamaması da olay olmuştu.

Mazisi olan rapçi L-Gante'yle poz üstüne poz kesen, dudak dudağa, kucak kucağa videolar paylaşan Wanda Nara, pılını pırtısını toplayıp Arjantin'e yeni aşkının yanına dönse de Icardi'yle aralarında kopmayan bağ birçok hadisenin yaşanmasına sebep oldu.

Mazisi olan rapçi L-Gante'yle poz üstüne poz kesen, dudak dudağa, kucak kucağa videolar paylaşan Wanda Nara, pılını pırtısını toplayıp Arjantin'e yeni aşkının yanına dönse de Icardi'yle aralarında kopmayan bağ birçok hadisenin yaşanmasına sebep oldu.

L-Gante'yle hayatını yaşarken mutluluğunu özellikle göze sokan Wanda Nara'nın Icardi'yle nihayet boşanma hazırlığına girildiğinde kirli çamaşırları ortaya döküldü...

L-Gante'yle hayatını yaşarken mutluluğunu özellikle göze sokan Wanda Nara'nın Icardi'yle nihayet boşanma hazırlığına girildiğinde kirli çamaşırları ortaya döküldü...

Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon Euro'sunu isteyen Wanda, kızların da tam velayetini talep etmişti.

Fakat asıl mesele Wanda Nara'nın Icardi'yi meslektaşı Keita Balde ile aldattığı ortaya çıkınca koptu.

Fakat asıl mesele Wanda Nara'nın Icardi'yi meslektaşı Keita Balde ile aldattığı ortaya çıkınca koptu.

Kariyerinde Inter, Monaco gibi dev kulüpleri bulunduran oyuncunun eski eşi Simona Guatieri de geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atarak Wanda'nın Icardi'yi eşiyle aldattığını ifşalamış, Balde'nin Sivasspor'dan gönderilmesine sebep olmuştu.

Kariyerinde Inter, Monaco gibi dev kulüpleri bulunduran oyuncunun eski eşi Simona Guatieri de geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atarak Wanda'nın Icardi'yi eşiyle aldattığını ifşalamış, Balde'nin Sivasspor'dan gönderilmesine sebep olmuştu.
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Olay bu kadarla kalmadı. Her geçen gün daha da çirkinleşen Wanda'ya katlanamayan Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda ile Keita Balde'nin görüntülerini ve mesajları mahkemeye sundu.

Olay bu kadarla kalmadı. Her geçen gün daha da çirkinleşen Wanda'ya katlanamayan Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda ile Keita Balde'nin görüntülerini ve mesajları mahkemeye sundu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olay yayıldıktan sonra, o dönem bekar bir kadın olduğu için yalnızca Keita Balde ile değil birçok başka erkekle birlikte olduğunu söyleyen Wanda Nara'dan geçtiğimiz saatlerde enteresan bir geri vites geldi.

Olay yayıldıktan sonra, o dönem bekar bir kadın olduğu için yalnızca Keita Balde ile değil birçok başka erkekle birlikte olduğunu söyleyen Wanda Nara'dan geçtiğimiz saatlerde enteresan bir geri vites geldi.

Wanda Nara, L-Gante'yle paylaşmaya doyamadığı bütün fotoğrafları Instagram hesabından kaldırdı!

Üstüne üstlük, Icardi'yle beraber çekilen tüm fotoğraflarını da arşivden çıkardı... Artık bu kaçıncı tur bilmiyoruz! Fakat bir anda Icardi'ye yeniden düşen Wanda'dan ilallah ettik, orası net!

Üstüne üstlük, Icardi'yle beraber çekilen tüm fotoğraflarını da arşivden çıkardı... Artık bu kaçıncı tur bilmiyoruz! Fakat bir anda Icardi'ye yeniden düşen Wanda'dan ilallah ettik, orası net!

Ne diyelim! Allah hepinize akıl fikir versin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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