Bu Kaçıncı Tur? L-Gante'yi Silip Hiç Vakit Kaybetmeden Icardi'yi Arşivden Çıkaran Wanda Nara İlallah Ettirdi!
Aylar önce başlayan Icardi ve Wanda Nara boşanma süreci, gün geçtikçe çirkinleşti. Başlarda Wanda Nara'yla mutlu aile hayatına devam etmek için elinden geleni yapan Icardi, Wanda'nın servetinin yarısını ve kızların tam velayetini istemesiyle beraber karar değiştirdi.
Sivasspor'dan gönderilen Keita Balde'nin eşinin 'Wanda Icardi'yi kocamla aldattı' iddiasının üzerine mahkemeye o güne dair görüntüleri ve mesajları sunan Icardi, mahkeme koridorlarındaki mücadelesini güçlendirecek bir hamlede bulunmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde artık ne olduysa, Wanda'dan oldukça enteresan bir geri vites geldi. Aylardır gözümüze soktuğu L-Gante ile fotoğraflarını Instagram hesabından kaldıran Wanda, Icardi'yle beraber çekilen arşivlediği pozları da arşivden çıkarmaya karar verdi...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile beraber toksik aşkın kitabını yazdığı eşi Wanda Nara, aylardır gündemi boşanmak ve boşanamamak arasında geçen sancılı ikilemle meşgul ediyor.
Mazisi olan rapçi L-Gante'yle poz üstüne poz kesen, dudak dudağa, kucak kucağa videolar paylaşan Wanda Nara, pılını pırtısını toplayıp Arjantin'e yeni aşkının yanına dönse de Icardi'yle aralarında kopmayan bağ birçok hadisenin yaşanmasına sebep oldu.
L-Gante'yle hayatını yaşarken mutluluğunu özellikle göze sokan Wanda Nara'nın Icardi'yle nihayet boşanma hazırlığına girildiğinde kirli çamaşırları ortaya döküldü...
Fakat asıl mesele Wanda Nara'nın Icardi'yi meslektaşı Keita Balde ile aldattığı ortaya çıkınca koptu.
Kariyerinde Inter, Monaco gibi dev kulüpleri bulunduran oyuncunun eski eşi Simona Guatieri de geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atarak Wanda'nın Icardi'yi eşiyle aldattığını ifşalamış, Balde'nin Sivasspor'dan gönderilmesine sebep olmuştu.
Olay bu kadarla kalmadı. Her geçen gün daha da çirkinleşen Wanda'ya katlanamayan Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda ile Keita Balde'nin görüntülerini ve mesajları mahkemeye sundu.
Olay yayıldıktan sonra, o dönem bekar bir kadın olduğu için yalnızca Keita Balde ile değil birçok başka erkekle birlikte olduğunu söyleyen Wanda Nara'dan geçtiğimiz saatlerde enteresan bir geri vites geldi.
Üstüne üstlük, Icardi'yle beraber çekilen tüm fotoğraflarını da arşivden çıkardı... Artık bu kaçıncı tur bilmiyoruz! Fakat bir anda Icardi'ye yeniden düşen Wanda'dan ilallah ettik, orası net!
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