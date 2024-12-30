Kur'an-ı Kerim'i Üç Kez Hatim Eden Şeyma Subaşı'dan Toksik İlişkilerle Başa Çıkma Yöntemi!
Kur'an-ı Kerim'i Üç Kez Hatim Eden Şeyma Subaşı'dan Toksik İlişkilerle Başa Çıkma Yöntemi!
Acun Ilıcalı'yla uzun beraberliğinin ardından yolları ayıran Şeyma Subaşı, hayatımıza Ilıcalı vesilesiyle girdiyse de ayrılıktan sonra da sık sık gündeme oturmayı başardı.
Bir süredir aşk orucunda olan Subaşı, geçtiğimiz aylarda orucunu Brezilyalı model sevgilisi Marlon ile bozmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Subaşı, Memet Özer ile Mutfakta'nın konuğu oldu. Geçmiş ilişkilerine dair yaptığı çıkarımlar ise dikkat çekti!
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Acun Ilıcalı vesilesiyle hayatımıza büyük bir giriş yapan, çalkantılı aşk bitse de hayatımızda kalmayı başaran Şeyma Subaşı, senelerdir tam gaz konuşulmaya devam ediyor biliyorsunuz.
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Önce Meedo'suyla muradına erdiğine kanaat getiren Şeyma Subaşı, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisiyle yollarını evlendikten beş ay sonra ayırdı. Bu ilişkinin "toksik" olarak adlandırılacak bir ilişki olduğu yüz metre öteden belli oluyordu.
Bir süre aşk orucuna giren ve hayatına kimsecikleri almayan Subaşı, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı model sevgilisiyle çıkageldi! Başta gizemli paylaşımlar yaparak duyurduğu aşk, dolu dizgin bir serüvene dönüştü.
Hatta en son sevgilisi Marlon'un Noel ve yılbaşını eski eşi ve kızıyla geçirmeye gitmesi "Ayrıldılar mı?" şüphelerini doğurmuştu ki Şeyma'dan "beraberiz" hikayesi gecikmemişti.
Birkaç gün önce Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, Memet Özer ile Mutfakta programına, arkadaşı Mert Vidinli ile beraber katıldı.
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Daha önce üç kez Kur'an-ı Kerim'i hatim ettiğini söyleyen ve sık sık da ayet paylaşan Subaşı'nın toksik ilişkiyle başa çıkma yöntemi dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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