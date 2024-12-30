Bu Kim? Elinin Photoshop Ayarı Fazlasıyla Kaçan Demet Akalın'ı Gören Tek Bir Kişi Tanıyamadı!
Bu Kim? Elinin Photoshop Ayarı Fazlasıyla Kaçan Demet Akalın'ı Gören Tek Bir Kişi Tanıyamadı!
Dobralığı, sivri dili, enteresan açıklamaları ve son zamanlardaki değişimiyle gündemden düşmeyen atar gider kraliçesi Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde son konserinden yeni pozlar paylaştı.
Akalın'ın pozlarının arasındaki fark sosyal medya kullanıcılarını dikkatinden kaçmadı. Photoshop ayarını büyük kaçıran Demet Akalın, takipçilerinin diline fena düştü!
Buyurun, kimler ne demiş ne olmuş beraber bakalım...👇
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Atarlı giderli şarkılarıyla gönüllerde taht kuran, en az şarkılarında olduğu kadar sivri dilli ve dobra olan Demet Akalın, yıllardır yalnızca kariyeri değil, radikal açıklamaları ve özel hayatıyla da gündeme oturuyor.
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Uzun bir süredir de kilo verdikten sonra değişen tarzıyla gündeme geliyor kendisi. Sebebi belli; zamanında Gülşen'e ve Hadise'ye "açık giyimleri" yüzünden demediğini bırakmayan Demet Akalın, şimdilerde rakipleriyle yarışıyor.
Şimdilerde son birkaç yıldır tanıklık ettiğimiz Demet Akalın'dan daha farklı bir Demet'e şahitlik etsek de ünlüler camiasında doğallığını koruyan isimler arasında gösteriliyor kendisi.
Filtresiz, estetiksiz, botoks ve dolgusuz hallerine alışığız yani, şimdi değilse bile daha önce çokça kez doğal halini gördük kendisinin.
Demo'nun bugün gündemimizde olmasının sebebi de tam olarak bu doğallığı yavaşça kaybediyor olmasından kaynaklanıyor! Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde son konserinden yeni pozlarını paylaştı. Aşağıda gördüğünüz poz değil fakat...
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Özellikle bu 👇 poz, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İki fotoğrafın arasındaki büyük tezatı gören herkes Demet Akalın'ın Photoshop'un dozunu kaçırdığını fark etti. E haliyle, diline de doladı tabii.
Buyurun, Demet Akalın'ı kendisinden başka herkese benzetenler neler demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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