onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Zamanında Şiddet Gördüğünü Söyleyen Bennu Gerede'den Cinsel Hayatıyla İlgili Çarpıcı İtiraflar!

Zamanında Şiddet Gördüğünü Söyleyen Bennu Gerede'den Cinsel Hayatıyla İlgili Çarpıcı İtiraflar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.12.2024 - 14:24

Uzun zamandır yaşadığı Amerika’dan bir Türkiye tatili yapmaya dönen Bennu Gerede, 2023'te yaptığı seks açıklamalarına bir yenisini geçtiğimiz saatlerde ekledi. 

Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan ünlü fotoğrafçı ve eski Survivor yarışmacısı oldukça çarpıcı itiraflarda bulundu. Hem fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti hem de seks hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. 

Buyurun, Bennu Gerede neler anlatmış beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok başarılı bir fotoğrafçı ve aynı zamanda da oyuncu olan Bennu Gerede'yi pek çoğumuz 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasından tanıyoruz.

Çok başarılı bir fotoğrafçı ve aynı zamanda da oyuncu olan Bennu Gerede'yi pek çoğumuz 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasından tanıyoruz.

Bergen'in hayatını anlatan "Aşk Ölümden Soğuktur" filminde Kadir İnanır ile başrolü paylaşıp ödül alan Gerede, yarışmada epey dikkat çekerek ününe ün katmıştı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu yıllarca.

Bergen'in hayatını anlatan "Aşk Ölümden Soğuktur" filminde Kadir İnanır ile başrolü paylaşıp ödül alan Gerede, yarışmada epey dikkat çekerek ününe ün katmıştı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu yıllarca.

İki erkekten 4 oğlu olan Gerede, hem oğullarıyla arasındaki bağ hem de hep beraber farklı ülkeleri deneyimleyerek yaşadıkları hayatla dikkat çekti.

Bunun yanında düzenli olarak özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Mesela, daima parlamasının sebebinin sağlıklı bir seks hayatından kaynaklandığı söyleyen Bennu Gerede, geçtiğimiz seneye "Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı? Bunun için bir partnere ihtiyacınız yok, kişisel zevki kendiniz uygulayın" açıklamasıyla damga vurmuştu.

Bunun yanında düzenli olarak özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Mesela, daima parlamasının sebebinin sağlıklı bir seks hayatından kaynaklandığı söyleyen Bennu Gerede, geçtiğimiz seneye "Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı? Bunun için bir partnere ihtiyacınız yok, kişisel zevki kendiniz uygulayın" açıklamasıyla damga vurmuştu.

'Bir kadın bir tapınak. Sexy, güzel, ışık saçan ve güçlü his etmeli. Sevişmeli, istediği kişi ile sevişebilmeli. Yargılanmadan. Damgalanmadan. Toplumun baskısı ile bu duyguları elimizden aldılar' gibi açıklamaları da vardı.

Geçtiğimiz saatlerde Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Bennu Gerede, çarpıcı itiraflarda bulundu, seksle ilgili açıklamalarına da yenilerini ekledi.

Geçtiğimiz saatlerde Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Bennu Gerede, çarpıcı itiraflarda bulundu, seksle ilgili açıklamalarına da yenilerini ekledi.

Öncelikle babası ve iki eski erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Bennu Gerede, babasından gördüğü ilk şiddetin 14 yaşında gerçekleştiğini söyledi. "Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim" dedi.

Öncelikle babası ve iki eski erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Bennu Gerede, babasından gördüğü ilk şiddetin 14 yaşında gerçekleştiğini söyledi. "Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ardından, daha önce de birçok kez vurgu yaptığı sağlıklı seks hayatı hakkında konuştu. Seks hastası olmadığını fakat hayalinin seks yaparken ölmek olduğunu açıklayan Bennu Gerede, "Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" dedi.

Ardından, daha önce de birçok kez vurgu yaptığı sağlıklı seks hayatı hakkında konuştu. Seks hastası olmadığını fakat hayalinin seks yaparken ölmek olduğunu açıklayan Bennu Gerede, "Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" dedi.

Ayrıca sinirli, mutsuz veya gergin bir kadın gördüğü zaman 'Bu kadının sevişmesi gerekiyor' diye düşündüğünü de ekledi. Bu sırada karşısında şok olan Emel Özuğur'a da kahkahalar atarak güldü 😂 Sizler için videoları aşağıya bırakıyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
23
11
5
5
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın