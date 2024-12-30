Zamanında Şiddet Gördüğünü Söyleyen Bennu Gerede'den Cinsel Hayatıyla İlgili Çarpıcı İtiraflar!
Zamanında Şiddet Gördüğünü Söyleyen Bennu Gerede'den Cinsel Hayatıyla İlgili Çarpıcı İtiraflar!
Uzun zamandır yaşadığı Amerika’dan bir Türkiye tatili yapmaya dönen Bennu Gerede, 2023'te yaptığı seks açıklamalarına bir yenisini geçtiğimiz saatlerde ekledi.
Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan ünlü fotoğrafçı ve eski Survivor yarışmacısı oldukça çarpıcı itiraflarda bulundu. Hem fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti hem de seks hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu.
Buyurun, Bennu Gerede neler anlatmış beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok başarılı bir fotoğrafçı ve aynı zamanda da oyuncu olan Bennu Gerede'yi pek çoğumuz 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasından tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bergen'in hayatını anlatan "Aşk Ölümden Soğuktur" filminde Kadir İnanır ile başrolü paylaşıp ödül alan Gerede, yarışmada epey dikkat çekerek ününe ün katmıştı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu yıllarca.
Bunun yanında düzenli olarak özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Mesela, daima parlamasının sebebinin sağlıklı bir seks hayatından kaynaklandığı söyleyen Bennu Gerede, geçtiğimiz seneye "Dolu dolu yaşayın ve cinsel zevkle ilgili tüm utancınızı veya blokajlarınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı? Bunun için bir partnere ihtiyacınız yok, kişisel zevki kendiniz uygulayın" açıklamasıyla damga vurmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Bennu Gerede, çarpıcı itiraflarda bulundu, seksle ilgili açıklamalarına da yenilerini ekledi.
Öncelikle babası ve iki eski erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Bennu Gerede, babasından gördüğü ilk şiddetin 14 yaşında gerçekleştiğini söyledi. "Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından, daha önce de birçok kez vurgu yaptığı sağlıklı seks hayatı hakkında konuştu. Seks hastası olmadığını fakat hayalinin seks yaparken ölmek olduğunu açıklayan Bennu Gerede, "Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın