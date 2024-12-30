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Yasa Dışı Bahis Soruşturmasıyla Gündeme Gelen Mehmet Ali Erbil, Güncel Mont Fiyatlarına İsyan Etti!

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasıyla Gündeme Gelen Mehmet Ali Erbil, Güncel Mont Fiyatlarına İsyan Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 18:29

Bir dönemler sunuculuğunu yaptığı yarışma programlarıyla ve neşeli halleriyle tanınan Mehmet Ali Erbil, son günlerde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme geliyordu. Ev hapsi alan Erbil'i en son Serdar Ortaç'ın duruşmasına tanık olarak  katılırken görmüştük. Magazin muhabirlerince bir alışveriş merkezinde görüntülenen Erbil, ülkemizdeki giyim ürünlerinin pahalılığına kendince isyan etti.

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Kendinden yaşça küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı bir ayrıl bir barış aşkla son yıllarda magazin gündeminde sık sık adını duyduğumuz Mehmet Ali Erbil'i eğlenceli yarışma programı sunuculuğuyla tanıyoruz.

Kendinden yaşça küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı bir ayrıl bir barış aşkla son yıllarda magazin gündeminde sık sık adını duyduğumuz Mehmet Ali Erbil'i eğlenceli yarışma programı sunuculuğuyla tanıyoruz.

Mehmet Ali Erbil, en son aralarında Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerinde de bulunduğu 'yasa dışı bahis reklamı' soruşturmasıyla gündeme gelmiş ve ev hapsi cezası almıştı. Ünlü ismin ev hapsi cezası haftada bir imza atmak şartıyla kaldırılmıştı.

Mehmet Ali Erbil, en son aralarında Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerinde de bulunduğu 'yasa dışı bahis reklamı' soruşturmasıyla gündeme gelmiş ve ev hapsi cezası almıştı. Ünlü ismin ev hapsi cezası haftada bir imza atmak şartıyla kaldırılmıştı.

Erbil, magazin muhabirleri tarafından bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü isim mont fiyatlarına isyan etti.

Erbil, magazin muhabirleri tarafından bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü isim mont fiyatlarına isyan etti.

''Bir mont olmuş 60 bin lira. Emekli maaşımla nasıl alacağım? Çıplak gezerim daha iyi!'' cümleleriyle kendini ifade eden Erbil'in bu yorumu gündem oldu.

''Bir mont olmuş 60 bin lira. Emekli maaşımla nasıl alacağım? Çıplak gezerim daha iyi!'' cümleleriyle kendini ifade eden Erbil'in bu yorumu gündem oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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