Yasa Dışı Bahis Soruşturmasıyla Gündeme Gelen Mehmet Ali Erbil, Güncel Mont Fiyatlarına İsyan Etti!

Bir dönemler sunuculuğunu yaptığı yarışma programlarıyla ve neşeli halleriyle tanınan Mehmet Ali Erbil, son günlerde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme geliyordu. Ev hapsi alan Erbil'i en son Serdar Ortaç'ın duruşmasına tanık olarak katılırken görmüştük. Magazin muhabirlerince bir alışveriş merkezinde görüntülenen Erbil, ülkemizdeki giyim ürünlerinin pahalılığına kendince isyan etti.