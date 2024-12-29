Bu Gözler Daha Neler Görecek? Dilan ve Engin Polat İkilisi Beraber Bir TikTok Akımına Katıldı
Bu Gözler Daha Neler Görecek? Dilan ve Engin Polat İkilisi Beraber Bir TikTok Akımına Katıldı
Eşi Engin Polat'la birlikte kara para akladıkları suçuyla cezaevinde yatıp çıkan Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyor biliyorsunuz. Cezaevinden çıktığında 'artık paylaşımlarıma dikkat edeceğim' demiş ve ne yazık ki bu sözünü tutmayarak kaldığı yerden şaşalı hayatını gözler önüne sermeye devam etmişti. Polat ikilisi bu sefer de çiftlerin yaptığı bir TikTok akımına birlikte katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık on ay boyunca cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat çiftini şimdilerde Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında sık sık görmeye devam ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şaşalı yaşamını, Engin Polat'a olan aşkını ve evdeki hallerini her gün sosyal medyasında paylaşmaya devam eden Dilan Polat, dikkat çeken paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Polat ikilisi bu sefer de bir TikTok akımına katıldı. Akımı denerken duvara kafası çarpan Dilan Polat, o videoyu ''akıma kafa atarım'' notuyla paylaştı.
İzlemek isteyenleri şöyle alalım👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın