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Bu Gözler Daha Neler Görecek? Dilan ve Engin Polat İkilisi Beraber Bir TikTok Akımına Katıldı

Bu Gözler Daha Neler Görecek? Dilan ve Engin Polat İkilisi Beraber Bir TikTok Akımına Katıldı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 23:52

Eşi Engin Polat'la birlikte kara para akladıkları suçuyla cezaevinde yatıp çıkan Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyor biliyorsunuz. Cezaevinden çıktığında 'artık paylaşımlarıma dikkat edeceğim' demiş ve ne yazık ki bu sözünü tutmayarak kaldığı yerden şaşalı hayatını gözler önüne sermeye devam etmişti. Polat ikilisi bu sefer de çiftlerin yaptığı bir TikTok akımına birlikte katıldı.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık on ay boyunca cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat çiftini şimdilerde Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında sık sık görmeye devam ediyoruz.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık on ay boyunca cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat çiftini şimdilerde Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında sık sık görmeye devam ediyoruz.

Şaşalı yaşamını, Engin Polat'a olan aşkını ve evdeki hallerini her gün sosyal medyasında paylaşmaya devam eden Dilan Polat, dikkat çeken paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Şaşalı yaşamını, Engin Polat'a olan aşkını ve evdeki hallerini her gün sosyal medyasında paylaşmaya devam eden Dilan Polat, dikkat çeken paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Polat ikilisi bu sefer de bir TikTok akımına katıldı. Akımı denerken duvara kafası çarpan Dilan Polat, o videoyu ''akıma kafa atarım'' notuyla paylaştı.

Polat ikilisi bu sefer de bir TikTok akımına katıldı. Akımı denerken duvara kafası çarpan Dilan Polat, o videoyu ''akıma kafa atarım'' notuyla paylaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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