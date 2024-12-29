Bu Gözler Daha Neler Görecek? Dilan ve Engin Polat İkilisi Beraber Bir TikTok Akımına Katıldı

Eşi Engin Polat'la birlikte kara para akladıkları suçuyla cezaevinde yatıp çıkan Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyor biliyorsunuz. Cezaevinden çıktığında 'artık paylaşımlarıma dikkat edeceğim' demiş ve ne yazık ki bu sözünü tutmayarak kaldığı yerden şaşalı hayatını gözler önüne sermeye devam etmişti. Polat ikilisi bu sefer de çiftlerin yaptığı bir TikTok akımına birlikte katıldı.