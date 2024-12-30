Eşlerine Yaptıkları Şaka İzleyenleri Kahkahalara Boğdu: Aynı Kazağı Giydirip Pişti Yaptılar!

Eşlerin birbirlerine yaptığı şakalar, kimi zaman kahkahalarla dolu sıcak anlar yaratabiliyor. Bunun son örneği, eşlerini habersizce aynı kazağı giydiren kadınların yaptığı eğlenceli şaka oldu. @mesutbay81 isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, aynı kıyafeti giydiklerini fark eden eşler neye uğradıklarını şaşırdılar.
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Birbirlerinden habersiz şekilde pişti olan eşler, aynı kazağı giydiklerini görünce hem şaşırdı hem de ortaya komik anlar çıktı.
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O anları kaydeden kadınların planı başarılı bir şekilde sonuçlanırken, videoyu paylaşan kullanıcı, bu eğlenceli durumu “Hanımcılık kazandı” notuyla sosyal medyada yayınladı.
O anlar👇📹
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