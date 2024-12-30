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Eşlerine Yaptıkları Şaka İzleyenleri Kahkahalara Boğdu: Aynı Kazağı Giydirip Pişti Yaptılar!

Eşlerine Yaptıkları Şaka İzleyenleri Kahkahalara Boğdu: Aynı Kazağı Giydirip Pişti Yaptılar!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 22:54

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Eşlerin birbirlerine yaptığı şakalar, kimi zaman kahkahalarla dolu sıcak anlar yaratabiliyor. Bunun son örneği, eşlerini habersizce aynı kazağı giydiren kadınların yaptığı eğlenceli şaka oldu. @mesutbay81 isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, aynı kıyafeti giydiklerini fark eden eşler neye uğradıklarını şaşırdılar.

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Birbirlerinden habersiz şekilde pişti olan eşler, aynı kazağı giydiklerini görünce hem şaşırdı hem de ortaya komik anlar çıktı.

Birbirlerinden habersiz şekilde pişti olan eşler, aynı kazağı giydiklerini görünce hem şaşırdı hem de ortaya komik anlar çıktı.

O anları kaydeden kadınların planı başarılı bir şekilde sonuçlanırken, videoyu paylaşan kullanıcı, bu eğlenceli durumu “Hanımcılık kazandı” notuyla sosyal medyada yayınladı.

O anları kaydeden kadınların planı başarılı bir şekilde sonuçlanırken, videoyu paylaşan kullanıcı, bu eğlenceli durumu “Hanımcılık kazandı” notuyla sosyal medyada yayınladı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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