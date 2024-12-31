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Amerika'dan Gelen Ablasını Doğum Günü Hediyesi Olarak Müge Anlı'ya Götürdü!

Amerika'dan Gelen Ablasını Doğum Günü Hediyesi Olarak Müge Anlı'ya Götürdü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 16:57

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Ablasının hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir genç, Amerika’da ikamet eden ablasına unutulmaz bir doğum günü sürprizi  hazırlayarak sosyal medyada ilgi odağı oldu. @almlabyrktr isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, genç kız ablasını Müge Anlı’nın stüdyosuna götürerek o anları kameraya aldı.

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Her gün Müge Anlı’nın programını takip eden ablası, stüdyoya geldiğinde duyduğu mutlulukla adeta gözlerinin içi parladı.

Her gün Müge Anlı’nın programını takip eden ablası, stüdyoya geldiğinde duyduğu mutlulukla adeta gözlerinin içi parladı.

Doğum gününü özel kılmak isteyen genç kız, o anları kameraya kaydetti. Program çıkışında Türk televizyonunun efsane ismi Müge Anlı ile tanışarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler tabi...

Doğum gününü özel kılmak isteyen genç kız, o anları kameraya kaydetti. Program çıkışında Türk televizyonunun efsane ismi Müge Anlı ile tanışarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler tabi...

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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