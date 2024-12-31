Amerika'dan Gelen Ablasını Doğum Günü Hediyesi Olarak Müge Anlı'ya Götürdü!

Ablasının hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir genç, Amerika’da ikamet eden ablasına unutulmaz bir doğum günü sürprizi hazırlayarak sosyal medyada ilgi odağı oldu. @almlabyrktr isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, genç kız ablasını Müge Anlı’nın stüdyosuna götürerek o anları kameraya aldı.