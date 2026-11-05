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Londra'ya Gönderdiği Heykeller 'Şüpheli' Bulundu: Canan Tolon'un Eserleri Balyozla Parçalandı

Londra'ya Gönderdiği Heykeller 'Şüpheli' Bulundu: Canan Tolon'un Eserleri Balyozla Parçalandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 11:22
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Sanatçı Canan Tolon'un Londra'daki Dirimart galerisinde sergilenecek üç heykel parçası, X-ray taramasında içleri görülemediği gerekçesiyle şüpheli bulundu ve balyozla parçalandı. Eserlerin metal iskeletlerine de el konuldu.

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Kaynak: Canan Tolon

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Tolon'un Londra'daki Dirimart sergisi için gönderdiği enstalasyonun üç parçası, X-ray taramasında içleri görülemediği için kırıldı.

Tolon'un Londra'daki Dirimart sergisi için gönderdiği enstalasyonun üç parçası, X-ray taramasında içleri görülemediği için kırıldı.

25. Vehbi Koç Ödülü sahibi sanatçı Canan Tolon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada heykellerinin şüpheli bulunarak gümrükte balyozla parçalandığını duyurdu. Metal armatürlere de prosedür gereği el konulduğunu belirten Tolon, eserlerin demir iskeletlerinin korunmasını istediğini ancak bunların kendisine verilmediğini anlattı.

Galeri, hasarı fotoğraflarla sanatçıya bildirdi ve tuvallerin zarar görmediğini söyledi.

Olayın nerede ve kimin müdahalesiyle gerçekleştiği belirsiz.

Olayın nerede ve kimin müdahalesiyle gerçekleştiği belirsiz.

Tolon, T24'e yaptığı açıklamada çok fazla bilgiye sahip olmadığı için kimseyi suçlamak istemediğini söyledi. Enstalasyonun Bulgaristan güzergahından Londra'ya gönderildiğini anlatan Tolon, fotoğraflardan birinde kapının üzerinde 'T.C.' yazısını gördüğü için olayın Türkiye-Bulgaristan sınırında yaşandığını düşündüğünü belirtti.

Taşımayı hangi şirketin yaptığını, izlenen güzergahı ve eserlerin sigortalı olup olmadığını bilmediğini söyleyen Tolon, sanat eseri taşımacılığında sorumlulukların bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Tolon, yıllardır sakladığı buluntu nesnelerinden oluşan parçaların yeniden üretiminin özgün eserlerin yerini tutmayacağını söyledi.

Tolon, yıllardır sakladığı buluntu nesnelerinden oluşan parçaların yeniden üretiminin özgün eserlerin yerini tutmayacağını söyledi.

Tolon'a göre kırılan parçalar, yıllardır elinde tuttuğu buluntu nesnelerinden oluşuyor ve Londra'daki kompozisyon için özellikle seçilmişti. Galeri parçaların Londra'da yeniden yapılmasını önerse de sanatçı, böyle bir üretimin orijinal nesnelerin yerini tutmayacağını ifade etti. Kırılan işlerden birini daha önce Yapı Kredi Bankası'nda sergilediğini de belirten Tolon, sergisinin yine de gerçekleşeceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı, araçta beyan edilmeyen üç beton blok bulunduğunu ve blokların sürücünün onayıyla kırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, araçta beyan edilmeyen üç beton blok bulunduğunu ve blokların sürücünün onayıyla kırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 4 Kasım 2026 tarihli basın açıklamasında olayın 1 Kasım'da Dereköy Gümrük Kapısı'nda yaşandığını belirtti. İngiltere'ye sevk edilen araç, transit belgesinde yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar ve dekoratif plakalar olarak beyan edilmişti.

X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk görülen araçta yapılan incelemede, beyanname ve ek belgelerde yer almayan, kenarı yaklaşık 50 santimetre olan üç beton blok bulundu. Bakanlığa göre blokların sanat eseri veya heykel olduğuna dair herhangi bir belge ya da beyan yoktu.

Bakanlık, işlemin beyan edilmiş eserlere değil, beyan dışı eşyanın güvenlik amacıyla kontrolüne yönelik olduğunu savundu.

Bakanlık, işlemin beyan edilmiş eserlere değil, beyan dışı eşyanın güvenlik amacıyla kontrolüne yönelik olduğunu savundu.

Bakanlık, blokların X-Ray'de çok yoğun görüntü vermesi ve narkotik dedektör köpeğinin sonuç alamaması üzerine kırılarak kontrol edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre sürücü işleme itiraz etmedi ve rızasını bildirdi. Bloklarda narkotik madde çıkmadı ve aracın işlemleri tamamlandı.

Bakanlık, işlemin beyan edilmiş eserlere değil, beyan dışı eşyaya yönelik olduğunu savundu. Geçmişte heykel, tablo ve mermer blok içinde uyuşturucu yakalandığını da hatırlatan Bakanlık, galerilere ve taşıma şirketlerine eserlerin eksiksiz beyan edilmesi çağrısı yaptı. Müşavir Bekir Kaplan ise Tolon ile görüştüğünü belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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