Londra'ya Gönderdiği Heykeller 'Şüpheli' Bulundu: Canan Tolon'un Eserleri Balyozla Parçalandı
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Sanatçı Canan Tolon'un Londra'daki Dirimart galerisinde sergilenecek üç heykel parçası, X-ray taramasında içleri görülemediği gerekçesiyle şüpheli bulundu ve balyozla parçalandı. Eserlerin metal iskeletlerine de el konuldu.
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Kaynak: Canan Tolon
Tolon'un Londra'daki Dirimart sergisi için gönderdiği enstalasyonun üç parçası, X-ray taramasında içleri görülemediği için kırıldı.
Olayın nerede ve kimin müdahalesiyle gerçekleştiği belirsiz.
Tolon, yıllardır sakladığı buluntu nesnelerinden oluşan parçaların yeniden üretiminin özgün eserlerin yerini tutmayacağını söyledi.
Ticaret Bakanlığı, araçta beyan edilmeyen üç beton blok bulunduğunu ve blokların sürücünün onayıyla kırıldığını açıkladı.
Bakanlık, işlemin beyan edilmiş eserlere değil, beyan dışı eşyanın güvenlik amacıyla kontrolüne yönelik olduğunu savundu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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