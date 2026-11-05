Londra'ya Gönderdiği Heykeller 'Şüpheli' Bulundu: Canan Tolon'un Eserleri Balyozla Parçalandı

Bakanlık, blokların X-Ray'de çok yoğun görüntü vermesi ve narkotik dedektör köpeğinin sonuç alamaması üzerine kırılarak kontrol edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre sürücü işleme itiraz etmedi ve rızasını bildirdi. Bloklarda narkotik madde çıkmadı ve aracın işlemleri tamamlandı.

Bakanlık, işlemin beyan edilmiş eserlere değil, beyan dışı eşyaya yönelik olduğunu savundu. Geçmişte heykel, tablo ve mermer blok içinde uyuşturucu yakalandığını da hatırlatan Bakanlık, galerilere ve taşıma şirketlerine eserlerin eksiksiz beyan edilmesi çağrısı yaptı. Müşavir Bekir Kaplan ise Tolon ile görüştüğünü belirtti.