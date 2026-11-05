Fatma Betül Sayan Kaya Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında;
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya adli kontrolle mahkemeye sevk edildi
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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